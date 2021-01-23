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    首頁　>　桃園市

    桃園市區公車、免費公車 春節調整班次

    2021/01/23 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕農曆春節連續假期，桃園市除行經鐵、公路車站、名勝古蹟及風景遊樂地區的公車需求增加，將機動增加班次，其餘的市區公車、免費公車，市府將在兼顧民眾搭乘需求下彈性調降路線、營運班次，相關資訊可至桃園市公車動態資訊系統網頁查詢。

    市區公車部分，小年夜（2月10日）多數依假日班次營運，除夕至初五（2月11至16日）部分路線依假日班次減半營運、少數路線停駛，初六（2月17日）起恢復正常。

    免費公車部分，龜山區小年夜依假日班次營運，中壢、平鎮、八德區小年夜依假日班次營運至下午2點，大溪、觀音、龍潭、新屋區小年夜部分班次營運，上述行政區的免費公車在除夕至初五停駛，桃園、蘆竹區則從小年夜到初五全部停駛。

    桃園區免費公車小年夜依假日班次營運，除夕依假日班次營運至下午4點，初一至初三停駛，初四、初五依假日班次營運；楊梅區免費公車小年夜依假日班次營運，除夕至初二停駛，初三至初五依假日班次營運；復興區幸福巴士依假日班次營運。

    另，桃園捷運綠線地下段興建工程於桃園區中正路施作G10至G12站連續壁，25日起施工圍籬由中正路東側移設西側，用路人請注意交通告示牌面引導或提前改道通行，圍籬移設後仍維持雙向至少2車道通行，公車站牌不受影響，民眾仍可於原來位置上下車。

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