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    首頁　>　桃園市

    鼓勵影視行銷桃園 桃市府8年編逾7千萬

    桃園市政府鼓勵影視行銷桃園！阿姆坪舊湖濱飯店因為電影「馗降︰粽邪2」拍攝，已成為恐怖片熱門拍攝場景。（記者謝武雄攝）

    桃園市政府鼓勵影視行銷桃園！阿姆坪舊湖濱飯店因為電影「馗降︰粽邪2」拍攝，已成為恐怖片熱門拍攝場景。（記者謝武雄攝）

    2021/01/23 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕2009年電影「痞子英雄」成功行銷高雄市，也成為電影行銷典範，桃園市政府文化局有鑑於此，成立「桃園協助影視拍攝與發展中心」，提供拍片資源及勘景等協拍服務，扶植影視產業，2013年至去年底共編列7213萬元，每部影片最高補助300萬元，鼓勵影視創作拍出桃園最美風景，累計補助50部以上作品，去年補助電影「馗降：粽邪2」，劇中阿姆坪舊湖濱飯店已成為恐怖片熱門拍攝場景。

    累計補助逾50部作品

    市府文化局長莊秀美表示，電影「馗降：粽邪2」由金馬影帝李康生領銜主演，根據台灣民間習俗「送肉粽」改編的恐怖劇情片，全國票房逾7000萬元，阿姆坪舊湖濱飯店本來就是有名的猛鬼飯店，拍片時設好鍾馗神壇後，現場竟然起了大風，吹了2小時才結束，讓飯店成為拍攝恐怖片熱門地點。

    影視傳播 多處景點加分

    充滿話題性的「無聲」是市府2019年的補助案，獲得金馬獎最佳新演員、最佳音效兩項大獎，劇中場景有中原夜市及39年歷史、已歇業的「中源大戲院」，中源大戲院承載著中壢人從小到大的回憶。

    民視年度旗艦型連續劇「鏡子森林」描述新聞媒體生態，由演員楊謹華飾演性格堅毅的記者，努力揭露媒體政商的利益糾葛，包含桃園國際棒球場、桃園地方檢察署、大江購物中心、桃園科技園區廢水處理廠、石門草莓園等不同類型的場域拍攝，呈現桃園市多樣風貌。

    電視連續劇「Code浮士德遊戲：進化」是由福斯電影台與電影公司合力打造美劇規格的十集迷你影集，故事含有許多懸疑推理情節，是台灣戲劇中少見的題材，選在中央警察大學、桃園機場捷運、永安綠色隧道忘憂門等地取景，呈現桃園市的重點建設、科技化、自然環境風景等。

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