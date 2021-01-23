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    首頁　>　桃園市

    撐桃醫 9醫院分擔急重症患者轉院

    行政院長蘇貞昌（右三）、桃園市長鄭文燦（左二）出席桃園市急救責任醫院區域聯防院長會議。（記者陳璟民攝）

    行政院長蘇貞昌（右三）、桃園市長鄭文燦（左二）出席桃園市急救責任醫院區域聯防院長會議。（記者陳璟民攝）

    2021/01/23 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染昨再增2例確診，疫情擴大，桃園市政府昨邀集市境9家急救責任醫院（桃醫、桃醫新屋分院除外）的院長或代表，召開防疫醫院聯防會議，確定啟動急重症病患的院際間轉院機制，確保民眾就醫權益。

    指揮中心啟動專案措施

    中央流行疫情指揮中心昨也宣布啟動「部桃專案」，桃醫表示，將配合執行相關措施，包括門急診不再收治新的病人，門診只提供複診病人服務，桃醫病人與出院者列為居家隔離對象，轉院後住專責醫院，隔離14天期滿或移出前須採檢等。

    鄭文燦視察敏盛 慰勞醫護

    因應桃醫門診降載，市長鄭文燦昨邀集林口長庚醫院、敏盛醫院、國軍桃園總醫院等9家急救責任醫院院長或代表開會，鄭在會中強調，桃醫平常急診病患300人、門診病患3000人及700病床，將由聯防醫院協助收治，他昨視察敏盛醫院新增的3條急診動線並慰勞醫護人員辛勞。

    市府衛生局長王文彥簡報，各家醫院間將進行跨院病房床位、醫事人力、醫療設備及防疫物資支援等，急性冠心症、腦中風、主動脈剝離、重大外傷的患者，可透過院際間轉院機制到林口長庚收治，至於非時間性的重症由其他醫院處置。

    蘇揆視訊 為桃醫醫護打氣

    行政院長蘇貞昌昨與會透過視訊連線，對桃醫抗疫最前線的醫護人員打氣，並強調「只有團結，才能戰勝險惡的病毒」，呼籲國人齊心合力撐住桃園、守住台灣。

    機捷A7站 每4天全面清消

    至於指揮中心日前公布案865足跡到桃園機場捷運A7體育大學站的摩斯漢堡店，鄭文燦昨早視察站區清潔消毒時說，A7站每隔4天進行1次全面環境清消，推動防疫措施，落實員工跟乘客零感染目標，鄰近的文青里、樂善里等社區，如果需要清消，可請區長與清潔隊聯繫處理或請國軍33化學兵群支援。

    此外，衛生局1名疫調人員因曾前往桃醫紅區，居家隔離中，另1人有發燒症狀，自主健康管理中，2人都經2採陰，卻引起外界關注，昨有該局人員在臉書發文感嘆「我們有同仁因為勞累而身體出現狀況時，獲得的不是鼓勵和慰問，而是無意義的臆測，真的替同仁們感到不值…」。

    桃園市長鄭文燦（左一）慰勞敏盛醫院醫護人員的辛勞。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長鄭文燦（左一）慰勞敏盛醫院醫護人員的辛勞。（記者周敏鴻攝）

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