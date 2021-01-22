桃園燈會取消 30萬個小提燈里長親送

2021桃園燈會「牛轉乾坤」小提燈，2月初將由13個行政區的里長送至家戶。（記者李容萍攝）

2021/01/22 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，衛生福利部桃園醫院發生群聚感染事件，桃園市政府基於防疫優先，確定取消「2021桃園燈會．光之桃花源」，30萬個原本要在燈會現場發送的牛年小提燈，2月初將由13個行政區的里長送至家戶，增添年節氣氛。

市府觀光旅遊局長楊勝評昨說，牛年的桃園燈會原規劃2月18日至3月1日，在中壢區光明公園、老街溪河岸公園及新勢公園等地舉行，包括星星光廊設施等搶先佈展的燈具，在燈會確定取消後，近日將拆除。

他表示，市府以「牛轉乾坤」為發想的小提燈還是會送給大家，該燈體以6隻牛匯聚構成，分別象徵原住民、客家族群、閩南族群、新住民、眷村文化及桃園意象，當提著提燈上下抖動時，「牛轉乾坤」即可轉動起來，產生更多的文化趣味與互動。

正在居家隔離的桃醫副院長王偉傑得知院區地下室美食街歇業，部分留守的醫護職工，中午因人數太少，出現訂不到外送便當窘境，前晚求助中壢仁海宮副董事長王介禧幫忙，由仁海宮打電話由向正忠排骨飯中壢店訂購外送便當。

正忠排骨飯 連送5天便當挺醫護

結果正忠排骨飯董事長王致中當下表示願意連送5天、每天300個現做便當挺醫護，王去年響應仁海宮寒冬送暖，捐贈2400個愛心便當，今年因疫情取消送便當活動，剛好牽線一了店家挺醫護顧桃園的心願。

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