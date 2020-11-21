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    首頁　>　桃園市

    桃警「神鵰俠侶」 江佳儒、陳羚婕守護家暴兒

    桃園警分局江佳儒（左）、中壢警分局家暴防治官陳羚婕（右）育有一對女兒，2人擔任家防官逾7年，江佳儒並榮獲今年「桃園市家暴防治有功人士」殊榮。（中壢警分局提供）

    桃園警分局江佳儒（左）、中壢警分局家暴防治官陳羚婕（右）育有一對女兒，2人擔任家防官逾7年，江佳儒並榮獲今年「桃園市家暴防治有功人士」殊榮。（中壢警分局提供）

    2020/11/21 05:30

    〔記者許倬勛／桃園報導〕昨是「國際兒童人權日」，分任桃園市桃園、中壢警分局家庭暴力防治官的江佳儒與陳羚婕，是警界的「神鵰俠侶」，他們心思細膩、善解人意，將亟需協助的孩子視如己出，孩子們看到「江叔叔」、「陳阿姨」格外安心，江今年榮獲市府社會局頒發「桃園市家暴防治有功人士」，他說，守護孩子是從警志業，努力發揮所長，希望讓家暴案件不再發生。

    江獲選家暴防治有功人士

    江佳儒表示，處理的案件多與家暴和經濟有關，他幼年家境不好，更能了解弱勢孩子的辛苦，面對支撐力不足的家庭，需要更多的耐心與關懷，尤其受虐的孩子常封閉自我，他雖非心理治療師，但耐心傾聽被害人心聲，用心開導加害人，通常都能有圓滿結局。

    江妻陳羚婕經手案件數以千計，曾遇過姊妹遭父親亂倫、陌生人隨機性侵案，目睹被害人的驚恐無助後，更堅定她守護家庭的決心。

    社會局家庭暴力暨性侵害防治中心社工師蔡佳旻，是家暴防治有功人士之一，她形容，家防志工猶如海軍陸戰隊，案量高、壓力大、工時長，經常處在第一線面對衝突，受虐孩子大多得接受遊戲治療、會談，持續一段時間才能產生效果，每案平均陪伴約1年，也有超過2年的，但當個案的傷痕逐漸康復、笑容重現臉上，她覺得成就感無與倫比，會繼續戰鬥下去。

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