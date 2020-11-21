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    首頁　>　桃園市

    《桃園航空城》小坪數地主安置 市府釋利多

    桃市府針對桃園航空城都市計畫，這個月召開協議價購說明會，地主到場踴躍。（地政局提供）

    桃市府針對桃園航空城都市計畫，這個月召開協議價購說明會，地主到場踴躍。（地政局提供）

    2020/11/21 05:30

    分配安置街廓、安置住宅須補差額 一律打8折

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市「桃園航空城都市計畫」已於9日公告徵收，市府再釋利多，小坪數地主分配安置街廓、安置住宅（基本款）仍要補錢者都以8折計算，受計畫影響的市民在配地過程若涉及銀行抵押塗銷，市府也會依分配協議書在補償費額度內代為清償，讓市民更方便。

    安置街廓 每單位30坪

    市長鄭文燦說，航空城開發採先建後遷原則，市府提出安置街廓、安置住宅計畫，安置街廓為地主自建，每單位100平方公尺（30.25坪），小坪數地主「權利價值」不足配回安置街廓，不足坪數的補繳差額，將按配地後地價8折計算；選擇安置住宅者，部分土地及建物徵收補償費，不足購買最小坪數安置住宅者，不足部分的差額，也以8折計算，這部分約有500戶。

    安置住宅 補差額約500戶

    地政局副局長黃建華表示，1戶只能選擇1個單位安置街廓，即使大地主在航空城計畫範圍內有10幾棟房子，也只能分配30坪，其餘「權利價值」可以參加航空城配地，假設某地主土地換算權利價值為1000萬元，他若選擇權利價值300萬元安置街廓，剩餘的700萬元就可參與配地。

    至於選擇安置住宅者，最基本的30坪約500萬元，若其土地及地上物拆遷補償為400萬元，另補80萬元差額即可分配基本住宅，若土地及地上物拆遷補償為550萬元，想換40坪650萬元的房子，則要補100萬元的差額。

    明年4月辦理優先搬遷區作業

    鄭文燦提到，航空城計畫已於9日公告徵收，經統計有9成以上地主選擇領地，配地原則是建地平均1坪換1坪，農地100坪換41坪建地、特農則是46坪，大多數土地與比準地地價差異都在10%以內，避免全區產生過大的差異。

    鄭說，市府正辦理地上物協議價購及複估作業，預計明年4月辦理優先搬遷區作業、10月完成地上物搬遷，2024年10月完成安置及全區地上物搬遷，2027年底完成全區公共工程施工後辦理土地點交。

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