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首頁　>　桃園市

石門水庫「解渴」 至6月底供水無虞

受惠連日大雨，石門水庫水情逐漸好轉。（北水局提供）

受惠連日大雨，石門水庫水情逐漸好轉。（北水局提供）

2020-05-24 05:30:00

〔記者許倬勛、謝武雄／桃園報導〕終於解渴！受滯留鋒面及西南氣流影響，桃園地區連日降雨，蓄水率一度跌破卅％的石門水庫，從十八日迄昨進帳兩千七百萬噸，水位從二二一公尺回升至二二八．一五公尺，水利署北區水資源局副局長郭耀程表示，不論公用、農業用水，至六月底均無虞。

桃園每日民生用水量約一二五萬噸，因今年旱季降雨量不多，大壩水位直直落，蓄水率一度跌破卅％，水情拉警報，靠著水庫聯合調度及減壓供水方式調節供應用水量，終於等到梅雨來臨。

郭耀程說，受惠這波大雨，降雨量一六○毫米，估算未來幾天水庫可望再有七百萬噸水量挹注，約總蓄水量的六分之一，目前蓄水率約四十二．三％，原水濁度均未超過警戒值一千ＮＴＵ。

北水局估計石門水庫經此波降雨後，旱象逐步緩解，桃園地區一期稻作及公共給水量至六月底應可滿足，即將進入汛期，水庫的營運操作改以防汛為重點。

另，台灣自來水公司第二區管理處配合桃園市府水務局進行「中壢區民族路改管斷管連絡工程」，廿八日上午九點至晚間七點停水共十小時，停水區域涵蓋新屋區頭洲、九斗、清華、新生、新屋等五里，影響戶數約五千七百戶，請民眾事先貯水備用，詳洽1910或桃園服務所334-6128。

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