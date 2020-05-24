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首頁　>　桃園市

經費4.62億 中壢大牛欄分渠滯洪池6月啟用

「大牛欄分渠14A滯洪池工程」大抵完成，預計下月完工啟用。（記者許倬勛攝）

「大牛欄分渠14A滯洪池工程」大抵完成，預計下月完工啟用。（記者許倬勛攝）

2020-05-24 05:30:00

〔記者許倬勛／桃園報導〕極端氣候影響，短延時強降雨成災漸成常態，桃園市中壢區環中東路至中壢工業區為歷年淹水重災區，主因大牛欄分渠為農業灌溉溝渠，兼作都市排水系統，與其交會的14A埤塘失修、淤塞，市府水務局辦理「大牛欄分渠14A滯洪池工程」近完工，六月向台電公司請電後啟用，可望改善中壢後站、中原大學周邊與中壢工業區一帶水患沉痾。

徐國勇、鄭文燦視察

大牛欄分渠由南往北流入新街溪，全長約五公里，其中14A埤塘久未清理而淤塞，以致通水斷面不足，埤塘老舊失修，沒有蓄洪功能，形成排洪瓶頸點，每逢豪大雨或颱風來襲，新中北路及環中東路常積淹水。中壢區長吳宏國表示，二○一二年六一一水災時，積水十五公分，民眾怨聲載道。

改善淹水面積達10公頃

市府爭取內政部營建署補助加上自籌款共四億六千兩百萬元，二○一七年八月展開大牛欄分渠14A滯洪池工程，刻正收尾、驗收，內政部長徐國勇昨由市長鄭文燦、立委黃世杰與湯蕙禎等人陪同視察。

鄭文燦指出，水務局利用面積一．二五公頃的14A埤塘設置滯洪池，將埤塘濬深七公尺，提供三萬立方公尺的滯洪量，改建大牛欄分渠於環中東路約二一七公尺的排水箱涵，新建引流箱涵約兩百公尺，總體改善淹水面積達十公頃，保護周邊三千兩百人安全。

徐國勇說，工程也規劃環湖步道、綠蔭植栽、景觀餐廳、活動廣場等，與中原大學連結成無圍牆校園，預期「中原埤塘生態公園」會是民眾休閒好去處。

水務局水利工程科科長蘇鴻表示，歷經瑪莉亞颱風及多場強降雨，即使時雨量一度達廿六毫米，都沒有對環中東路周圍造成影響，顯見滯洪池發揮功能。

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