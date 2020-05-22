《桃園》9區衛生所 每週六將停售口罩

檢方在藍姓負責人的公司及倉庫扣得口罩等證物。（記者鄭淑婷翻攝）

2020-05-22 05:30:00

〔記者陳恩惠、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市衛生局考量武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，我國口罩日產量增達一千八百萬片，四月十八日起衛生所口罩販售剩餘量多達四千至七千五百片，翌日起藥局、衛生所逢週日不賣口罩等，決定復興、觀音、新屋、平鎮、八德、大溪、楊梅、龍潭及大園等九區的衛生所，明天起的每週六也停止販售口罩。

衛生局官員表示，四月廿二日起實名制口罩3.0上路，民眾可分別在藥局、前述九個區的衛生所、健保快易通App、電腦eMask口罩預購系統及超商事務機預購等多元管道買口罩。

私賣口罩 業者45萬交保

不過，疫情當前，竟有人發國難財。衛生福利部今年元月底開始徵用醫療口罩，迄今仍為防疫管制物資，桃園市五十一歲藍姓負責人的公司，為主管機關核准製造口罩的工廠，衛福部二月向其徵用醫療及外科手術口罩時，遭「現在沒有生產」為由拒絕，他卻私下生產口罩並以每片十四元價格批售給客戶，不法獲利已逾二千萬元。

桃園地檢署接獲民眾檢舉後，指派民生專組檢察官吳佳美偵辦，五月十九日發動搜索並查扣卅八萬餘片口罩及濾材等，訊後以違反傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，諭知藍男四十五萬元交保。

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