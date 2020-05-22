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首頁　>　桃園市

《桃園》高安邦接副市長 林明裕任教局長

2020-05-22 05:30:00

〔記者周敏鴻、謝武雄／桃園報導〕前桃園市副市長游建華前天接任國家發展委員會副主委，市長鄭文燦昨在市政會議宣布，游的職缺由教育局長高安邦接任，教育局長一職則由前勞動部政務次長、民進黨秘書長林錫耀的弟弟林明裕接任，兩人當場宣誓就職。至於懸缺中的民政局長一職由誰接任、會否內升？鄭回應「下週公布」。

鄭文燦說，高安邦是美國麻州大學農業經濟博士，曾任政治大學經濟系主任、社會科學院長與開南大學校長等，桃市升格後就加入市府團隊擔任教育局長，推動數位、語言、科學教育等方面有重大突破，還整併國立高中為市立高中體系、推動幼兒園新建計畫等，對教育貢獻很大，未來繼續發揮專長與行政經驗為市政加分。

其實，鄭文燦連任市長時，時任副市長王明德轉任桃園國際機場公司董事長，鄭文燦就有意從秘書長李憲明或高安邦之中挑一人任副手，後來考量桃園航空城業務推動，選擇有都市發展背景的李憲明，如今游建華赴中央任職，高安邦接任副市長，不令人意外。

鄭說，林明裕是國立台灣師範大學化學系畢業、碩士學分班結業，曾以第一名的成績考取校長，還有彰化縣教育處長、副縣長、勞動部政務次長等經歷，教育專業、行政經歷都非常豐富，將對桃市的教育工作推動有助益。

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