桃捷綠線車廂票選 「綠意盎然」勝出

桃園捷運綠線車廂外型票選結果，由「綠意盎然」車款勝出。（記者周敏鴻攝）

2020-05-22 05:30:00

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園捷運綠線車廂外型票選結果出爐，由「綠意盎然」車款以近三萬票、得票率廿八．五％勝出，市長鄭文燦說，「綠意盎然」車款的車廂有大面積弧形車窗，搭配綠黑灰色線條，為時尚科技增添俐落動感。

弧形車窗 搭配綠黑灰色線條

總經費九八二億元的桃園捷運綠線，全長約廿七．八公里，經過桃園、八德、蘆竹、大園四區，起點G1八德站到終點G32坑口站，共設廿一站，包括地下段十站、高架段十一站，其中G4大湳站將與台北捷運三鶯線交會、G7桃園車站將與台鐵縱貫線交會、G18橫山站、G32坑口站將與桃園機場捷運交會，構成綿密的大眾運輸路網。

桃捷綠線已進入機電系統細部設計階段，車廂同步由西班牙軌道車輛設計公司Diara Designhl設計後，再由市民票選出「華人文化龍騰飛耀風格」搭配「綠意盎然」的車款。

首輛列車可望2024年抵台

兩名參加票選活動的幸運兒抽中電動機車與機票，昨天由市長鄭文燦頒獎；鄭說，桃捷綠線工程緊鑼密鼓推動中，盼如期在預定的二○二五年完工。

市府捷運工程局長陳文德表示，桃園有「千埤之鄉」美稱，自然景觀豐富，如同綠色所代表的盎然生機，希望未來「綠意盎然」車款帶給市民生氣蓬勃的感覺。

陳說，「綠意盎然」車款車頭採微傾廿八度的流線造型，搭配大面積弧形車窗，降低行進間的空氣阻力並讓乘客視野更開闊，車身以鋁合金打造，展現輕量化、速度感，車側設計簡潔流暢，搭配綠黑灰的粗細線條，營造俐落動感，車廂外型完成設計後，將進行內裝設計，首輛列車可望於二○二四年抵台。

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