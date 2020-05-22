《桃園》中央核撥4.5億急難紓困 估1週內發完

2020-05-22 05:30:00

〔記者謝武雄、周敏鴻、陳恩惠／桃園報導〕政府針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，推出擴大急難紓困方案，新北市長侯友宜昨受訪時指中央核撥給新北的金額已用罄，尚需五億元，希望快速核撥。對此，桃園市長鄭文燦表示，中央撥給桃園的預算，原則上還是不夠，會向中央請款，若中央預算沒有撥下，市府會先墊支，讓發放作業、民眾權益不會受到影響。社會局表示，中央第一波補助紓困金二億四九○○萬元已經用完，第二波二億元預估一週內發放完畢。

將再申請 如中央未核撥市府先墊

鄭文燦說，原本中央補助紓困金二億四九○○萬元，加碼補助二億元於昨入帳，市府目前受理案件數達三萬件，預估再過一陣子這個預算會不夠，將再跟中央申請，如果中央還未撥下來，市府會先墊支。

收件破3萬件 已發出逾2.5億

社會局長鄭貴華表示，擴大急難紓困方案五月六日開辦至今，桃市收件破三萬件，核定二萬二千四百多件，核准一萬八千多件，發出二億五七○○餘萬元，中央第一波補助紓困金二億四九○○萬元已經用完，第二波二億元預估一週內發放完畢。

鄭文燦昨主持市府防疫專案會議時宣布，六月一日起，開放Ｃ級巷弄照顧站及失智的共造站，讓長者回到照顧據點得到服務；七月十五日起，市內各級學校的游泳課也將開放。

另，鄭文燦也到桃園郵局、八德區防災教育館參加防疫物資捐贈儀式，其中財團法人佛教慈濟慈善事業基金捐贈一千二百份祝福包，給桃園綠衣天使，感謝在防疫期間將口罩、酒精等防疫物資配送到城鄉角落，功不可沒。由於疫情趨緩，為讓民眾安心享受美食，市府推動「防疫安心餐廳認證標章」，鄭文燦昨到桃園區尊爵大飯店頒發全市第一張認證標章。

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