《桃園》直播「入厝」 藍迪兒童之家落成

藍迪兒童之家新居落成，寢室舒適溫馨。（院方提供）

2020-03-22 05:30:00

〔記者許倬勛／楊梅報導〕歷經三年多，「藍迪兒童之家」新址昨啟用，適逢武漢肺炎疫情蔓延，院方改採網路直播方式宣布喜訊；直播中頻頻傳來院童們開心呼喊：「新居落成，好高興！」讓觀看直播的網友也感染這份喜悅，暖心留言「這一路走來不容易」、「祈願沒有傘的孩子們能跑得更快」。

數千人觀看 熱鬧滾滾

藍迪兒童之家創立於二○○八年，原址位於大園區，二○一七年因租約到期，地主無意續租，院方不得不另覓新址，過程卻一波三折，碰上地目變更失敗、地主反悔等事，所幸經由善心人士牽線，終於在楊梅區購地成功。

談起遷建一事，院長李雪櫻形容有如「迷航記」，起初因遲遲找不到地，籌措經費進退維谷，但冥冥之中似乎有所安排，在最艱鉅的時刻，援助如雪片般飛來，土地交易也順利完成，加上建築團隊的鼎力相助，新址於去年底完工；且有人出錢，有人捐贈家具、電器、食物等物資，在短時間內「各就各位」，孩子們也於今年一月順利入住。

各方善心集結 新居揭牌

李雪櫻說，新家集結了各界愛心，有位清潔工媽媽每月不辭辛勞搭車來到院內，將手中捏皺的兩千元交給工作人員，而她總是說著：「歹勢，我賺得不多，這是我的小小心意。」令人感佩。搬家過程還有段小插曲，院童不捨陪伴許久的舊家，在離開前夕自主大掃除，仔細擦拭每個角落、輕撫大門，童言童語地對它說再見，謝謝老房為大夥遮風蔽雨。

因應武漢肺炎疫情嚴峻，昨日藍迪兒童之家揭牌啟用儀式簡化，並改以直播方式帶領大家「入厝」參觀，一個半小時的直播湧入數千人觀看，一樣熱鬧滾滾。

收容18歲以下失依兒少

李雪櫻表示，院內目前收容六十位失依兒少，從幼兒到十八歲以下的孩子都有，搬遷後最多可收容七十人，照顧更多需要照護的孩子。

藍迪兒童之家喬遷至楊梅區，昨透過線上直播舉行揭牌典禮。（院方提供）

藍迪兒童之家新居落成，院內設施完善。（院方提供）

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