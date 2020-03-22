《桃園》清明防疫 公立納骨塔分流限人數

桃園區納骨塔拉起動線，讓民眾可依序入場。（記者謝武雄攝）

2020-03-22 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合國人清明祭祖習俗及防疫需求，桃園市政府所屬納骨塔，除例假日提早開放民眾祭拜、管制入塔人數，也進行手部消毒、體溫監測。市長鄭文燦昨前往桃園區納骨塔視察防疫工作，鼓勵民眾提早祭拜、避開擁擠時段，共同做好防疫工作。

鄭文燦：提早祭拜 分散人流

鄭文燦視察桃園區納骨塔防疫動線後表示，桃園區納骨塔例假日於上午七點開放，鼓勵民眾提早來祭拜，不必集中在清明連假期間；另外，同一時間最多不超過八十位民眾祭拜，落實人流分散政策，民眾入園前需使用酒精消毒手部及量測體溫，充分落實「分流、分時管制人數及量測體溫」防疫原則。

鄭文燦也提到，去年底「大有地區立體停車場新建工程」開工，導致園區內車位大幅縮減，殯葬所與交通局已規劃例假日健行路部分路段紅線雙向臨時停車，並租用快樂國小旁空地，供民眾免費停車。

各塔容留人數 視規模而定

民政局代理局長黃治峯表示，這段期間，全市公立納骨塔入口處及前方廣場，均設置防疫衛生服務站，提供祭祖民眾酒精消毒；入口處架設熱顯像儀偵測民眾體溫，一旦有體溫過高情形，將進行額溫檢測再確認，發燒者禁止進入、建議儘速就醫；採取「人流管制」，限制同一時段入塔停留人數，減少群聚感染風險。桃園區納骨塔則加設卅二台排風扇，增加空氣對流，讓防疫措施更完善。

等待民眾 須維持適當距離

民政局表示，各公立納骨塔容留人數管制視規模而定，除桃園區八十人，中壢區為五十人、八德區一百人、大溪區五十人、平鎮區五十人、龍潭區一七○人、楊梅區五十人、新屋區五十人；蘆竹區信義塔五十人、忠孝塔兩百人，大園區安祥塔八十人、紀念館一五○人。現場也將拉起動線，等待民眾須維持適當距離，以確保安全。

鄭文燦表示，不僅公立納骨塔嚴格執行防疫工作，民間祭祖活動也不落人後，以新屋葉五美公為例，以往都是萬人掃墓，今年將縮小規模，改由各房推派代表祭拜，人數控制在卅人。

市長鄭文燦昨天前往桃園區納骨塔視察防疫工作，鼓勵民眾提早祭拜、避開擁擠時段。（記者謝武雄攝）

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