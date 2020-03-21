「文青」小旅行 桃市府推部落秘境一日遊

大漢溪廢河道的中庄調整池，鳥瞰池體蜿蜒如一把大提琴。（觀旅局提供）

2020-03-21 05:30:00

〔記者許倬勛／桃園報導〕武漢肺炎全球大流行，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾非必要別出國，民眾紛紛改為選擇國內旅遊路線，市府觀光旅遊局推薦桃園市多處私房景點，甚至媲美國外名勝，鼓勵市民外出遊憩，呼吸新鮮空氣、增強抵抗力。

觀旅局建議的私房景點「很文青」，一日遊路線從復興區開始，可驅車前往卡拉溪秘境，接著轉往三民「蝙蝠洞」，再到大溪老街吃美食、中庄調整池打卡拍照，最後到老屋改建的草店尾事務所、新南十二文創實驗商行享受下午茶。

上巴陵卡拉溪加拉教堂朝聖

位在上巴陵的卡拉溪秘境，有座方舟禮拜堂「加拉教堂」，遠望就像一艘停泊在山腰的「諾亞方舟」，傳說是卡拉部落一對姊妹在睡夢中得到指示要建一座帶領族人敬拜的聖所，除是泰雅族人集會所，也是旅客朝聖景點之一。

三民蝙蝠洞 豐水期觀賞瀑布

蝙蝠洞是天然形成的巨大洞窟，過去因陰涼昏暗的環境，吸引大量蝙蝠棲息而得名，如今洞內雖早已無蝙蝠，天然的彎月洞穴和潺潺溪流依舊，豐水期還可見壯麗瀑布沿石壁奔騰而下，氣勢磅礡，令人驚嘆大自然的鬼斧神工。

中庄調整池 覽水天倒映美景

於大漢溪廢河道的中庄調整池，二○一七年十一月竣工，鳥瞰池體蜿蜒如一把大提琴，平台欄杆白藍相間，與調整池相映成趣，踏上平台彷彿行走在水面之上，輕鬆將眼前水天倒映美景一網打盡，目前平台僅限假日開放。

大溪老街啖豆干 古厝品下午茶

訪完湖光水色，觀旅局推薦民眾到大溪老街品嘗豆干、金字塔三角湯圓、花生糖等，填飽肚子後還可到大溪木藝博物館看展；喜歡老屋的民眾，不妨到老屋改建的草店尾事務所、新南十二文創實驗商行，坐在古厝裡品飲好茶與咖啡，悠哉度過一下午。

老屋改建的草店尾事務所，可以喝下午茶。（觀旅局提供）

加拉教堂是熱門朝聖熱點。（記者許倬勛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法