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北榮桃園分院門診、急診 看診路線分流

北榮桃園分院實施門診、急診看診路線分流。（北榮桃園分院提供）

北榮桃園分院實施門診、急診看診路線分流。（北榮桃園分院提供）

2020-03-21 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕因應武漢肺炎疫情升溫，台北榮民總醫院桃園分院即日起實施門診、急診病患看診路線分流制度，針對民眾旅遊史、是否發燒、呼吸道感染症狀，擬訂不同作業流程，並增設上呼吸道感染專責門診，若民眾符合十四天以上旅遊史、出現呼吸道感染症狀任一條件，都會引導至專責門診就診。

增設上呼吸道感染專責門診

為了解看診路線分流實施狀況，北榮副院長陳威明昨到院視察，桃園分院院長盧星華說，桃園分院每週召開兩次防疫會議，結合各單位組成跨域合作，掌握每個環節；從一月十六日起，進行出入口體溫監測，二月六日增加健保卡VPN查詢旅遊史（見圖，北榮桃園分院提供），管制陪探病人員，三月十九日起實施門診、急診病人看診路線分流。

盧星華表示，急診出入口、發燒篩檢站、體溫監測點、負壓病房都有獨立動線，強化各病房陪病、公共區域環境及照服人員管理，尤其是高風險民眾就醫路線指引、疑似個案處理流程及後續轉送負壓病房，都有標準作業流程，也避免院內感染。

陳威明說，防疫除醫護人員、行政同仁外，還有外包人員如清潔人員、殯葬公司人員、照服員等，院方應檢視所有員工的旅遊史，落實健康管理，確保每一位同仁的安全。

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