桃園居家檢疫「親友安心旅館」 每晚最多1500元

旅館業者響應市府居家檢疫「親友安心旅館」方案，每晚最多收費一五○○元。（觀旅局提供）

2020-03-21 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕因應武漢肺炎疫情，市府觀光旅遊局與桃園市旅館商業同業公會接洽後，除了合作防疫旅館，也推出「親友安心旅館」，提供居家檢疫者家屬居住，依房型每晚收費八百元至一千五百元不等，至截稿前已有住都大飯店、東楓時尚旅館及桂林商務旅館等廿四家業者響應。

市長鄭文燦表示，市府目前與兩間旅館合作推出防疫旅館，有超過三百個房間，目前約使用三分之一，還有相當充足的空間，會請觀旅局注意，在入住安排上，以不擁擠、不混居為原則；另外，為避免隔離造成居家檢疫者與其親友間居住的不便，市府與旅館公會協調推出「親友安心旅館」。

共居者憑居家檢疫者證明入住

觀旅局長楊勝評指出，居家檢疫者的共居者包括親屬及同住人，只要憑居家檢疫者的證明書，就可以最低、最好的價格入住親友安心旅館，一個房間一天收費不超過一千五百元。

依房型訂價 已有24家旅館響應

觀旅局表示，響應的旅館業者會依不同房型訂定不同收費，例如有浴缸收費一千五百元、無浴缸則較便宜，或有些含早餐、有些外加一百元供早餐等。目前已有廿四家業者報名加入，家數更新速度很快，桃園有兩百多家旅館，相信會有更多業者陸續加入，讓需要居家檢疫的家庭有更多、更方便及更便宜的住宿選擇。

楊勝評說，武漢肺炎疫情爆發後，相關旅宿業者首當其衝，二月住房率均降至廿五％以下，部分業者更僅有個位數。服務居家檢疫者雖具備一定商機，但也須承擔相關風險，讓諸多業者裹足不前；觀旅局與旅館公會共同推出親友安心旅館方案，除減少共居者感染風險，更協助旅館業者度過這次經濟寒冬，紓解疫情衝擊。

觀旅局指出，親友安心旅館住房專案相關資訊，可至「桃園觀光導覽網—桃園觀光防疫專區」及桃園市旅館商業同業公會官網查詢。另外，有意參與專案的旅館業者，可洽桃園市旅館商業同業公會秘書長郭春期，電話：0910-849683。

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