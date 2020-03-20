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大溪山豬湖親水園區 紅火蟻又來了

大溪山豬湖親水園區發現多達一千三百多個紅火蟻巢穴。（記者許倬勛攝）

大溪山豬湖親水園區發現多達一千三百多個紅火蟻巢穴。（記者許倬勛攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者許倬勛／大溪報導〕大溪山豬湖親水園區前年底發現紅火蟻蹤跡，市府水務局投藥防治，不料蟻窩銷聲匿跡年餘，近日又有散步民眾遭紅火蟻叮咬，經防治人員地毯式搜查，赫然發現多達一千三百多個紅火蟻巢穴，連鄰近的月眉濕地也有上千蟻窩。

整治一年多 又發現1300個巢穴

山豬湖生態親水園區屬於河川用地，擁豐富自然生態、六個自然濕地，假日遊客如織，不過也因此成了紅火蟻繁衍天堂，二○一八年勘查發現有上千個蟻穴，整治後才時隔一年多卻又復萌。

月眉濕地也有上千個蟻窩

農業局表示，紅火蟻復發地點以大漢溪沿岸土丘最為嚴重，由於紅火蟻繁殖能力極強，蟻后每天可產最多五千個卵，加上成蟻有「婚飛」特性，能在空中繁殖，要根治實在不易。

市議員陳治文接獲民眾陳情，昨天邀集相關單位現勘，由於蟻巢密集處鄰近大溪多功能運動園區預定地，體育局表示將配合水務局、農業局採階段性防治，第一階段採大面積投藥，並設置警示標誌，提醒民眾切勿踩踏草皮及接近黃色警示旗。

水務局表示，第二階段防治會採「高溫熱蒸氣灌注法」撲滅紅火蟻，預計四月進場執行；體育局也會評估大溪多功能運動園區基地安全後才會開工。

水務局提醒民眾，若遭紅火蟻叮咬，可先用肥皂與清水清洗患部，再冰敷處理，若出現過敏反應，請儘速就醫治療。

市議員陳治文昨邀集相關單位會勘。（記者許倬勛攝）

市議員陳治文昨邀集相關單位會勘。（記者許倬勛攝）

水務局在蟻穴密集處插旗警示。（記者許倬勛攝）

水務局在蟻穴密集處插旗警示。（記者許倬勛攝）

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