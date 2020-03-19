居家隔離、檢疫趴趴走 桃園訂裁罰原則

違反「嚴重特殊傳染性肺炎－居家檢疫／隔離」裁罰原則

2020-03-19 05:30:00

〔記者陳恩惠、魏瑾筠、許倬勛／桃園報導〕武漢肺炎疫情不斷升溫，全台各縣市都出現應居家隔離或檢疫的民眾四處趴趴走的案例，桃園市上週還開出首張一百萬元罰單。衛生局長王文彥昨天在市政會議進行防疫專案報告時宣布，市府已率先訂出「違反嚴重特殊傳染性肺炎—居家檢疫／隔離裁罰原則」，對擅離檢疫處所等四大違規項目，分別訂出裁罰十萬元至百萬元的標準，要讓違規者被罰得心服口服，也希望在隔離或檢疫的民眾能有所警惕，別再趴趴走了。

分四大違規項目 依離開距離分別裁罰

王文彥表示，裁罰原則分為擅離檢疫處所、重複違反、與人見面及搭乘大眾交通運輸四大違規項目，「擅離檢疫處所之所處地點」再細分為一公里內、超過一至五公里內、跨越行政區（小於五公里除外）、跨越縣市別（小於五公里除外），擅離居家隔離處所者將依離開的距離分別裁罰二十、三十、五十及一百萬元；擅離居家檢疫處所者則分別裁罰十、二十、五十及一百萬元。

若是居家隔離、檢疫者「重複違反」，同樣按照違反的次數加罰十萬元；若居家隔離、檢疫者擅離且「與人接觸」，如至賣場或便利商店、早餐店、親友見面等，分別加罰三十及十五萬元；若違反且「搭乘大眾交通運輸」者，分別加罰五十及二十五萬元。

已開出25張罰單 另有9件裁罰中

市府衛生局統計至十七日，已依情節輕重開出廿五張違反居家隔離、檢疫規定的罰單，罰款金額累積三百一十一萬元，違反居家檢疫規定被開罰一萬元者三人、開罰七萬元者十四人、開罰十萬元者二人、開罰十五萬元者二人、開罰二十萬元者三人、開罰一百萬元者一人，其中居家隔離者一件、居家檢疫者二十四件，另有九件裁罰中。

市長鄭文燦昨天前往國軍桃園總醫院視察防疫及應變措施，並對醫護人員加油打氣表示，境外感染人數不斷攀升，近日回國人數越來越多，市府對居家檢疫、居家隔離者的管理必須加強，也需要各醫療院所協助共度難關，目前桃園市居家檢疫隔離人數超過六千，且透過檢疫機制篩檢出八名確診病例，防堵大規模社區傳播。

另方面，市議員詹江村昨天質詢質疑市府交通局長劉慶豐、都市發展局長盧維屏上月底率團訪荷蘭，返國後卻未居家檢疫。市府新聞處長詹賀舜回應說，兩名局長於二月十九至廿七日出國考察，返國時荷蘭尚未列旅遊警示，即便如此，基於防疫意識，兩名局長都仍確實做好自主健康管理措施。

市長鄭文燦昨到國軍桃園總醫院視察。（記者許倬勛攝）

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