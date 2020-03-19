配合捷運綠線工程 桃園舊火車站今拆除

桃園火車站舊月台棚架已列為文化資產，將於今日起拆除並妥善保存。（記者謝武雄攝）

2020-03-19 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合捷運綠線G07站工程，桃園火車站舊站將進行二階段拆除工程，第一階段今起施工，將拆除「月台舊棚架」，由於舊棚架屬列管文化資產，拆除作業將依文資保護準則進行；部分棚架將移置桃園軌道願景館，重現一九五○年代台鐵利用日治時期原有鐵軌製作棚架的工藝。

第一階段拆月台舊棚架 屬列管文化資產

市府捷運工程局表示，桃園火車站舊月台棚架為文化局列管文化資產，因此分兩階段執行拆除，其中站體內第一、第二月台舊有鋼棚架，拆除後會用枕木墊高、透氣防水布覆蓋及泡棉防撞做適當保存；另未來於舊軌道區若發現疑似古物，會安排文化局會勘，必要時劃定特定區域進行試掘計畫作業，不影響舊火車站拆除施工。

第二階段拆站體 不影響旅客進出站動線

第二階段為桃園火車站舊站體拆除作業，將於四月廿七日動工，施工期間將設置圍籬區隔，不會影響旅客進出車站動線；拆除區域另設防護網，行人動線與計程車排班區都有防撞導桿設置，維護人車安全。

捷工局長陳文德表示，桃園火車站為全國進出流量第二大的車站，每日進出站逾十萬人次，拆除施工期間會督促包商務必做好安全防護措施，確保民眾進出火車站動線順暢安全，且以不影響現行人車動線為原則。

陳文德說，桃園火車站現址將成為鐵路、捷運綠線、捷運棕線的三鐵共構車站，開挖深度達四十米，市府另會透過滾動式的交通維持計畫，儘量降低未來相關工程對車站周邊及進出站旅客的影響。

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