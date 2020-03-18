《桃園》飯店好好玩 旅宿業推優惠

桃園喜來登酒店推出住宿可享小小廚師魅力美食體驗。（記者李容萍攝）

2020-03-18 05:30:00

〔記者李容萍／桃園報導〕 受到疫情影響，旅宿業災情慘重，市府觀光旅遊局鼓勵民眾疫情期間多走出戶外踏青，考量民眾對外出用餐造成交叉感染的疑慮，輔導調整餐飲服務內容，希望民眾在疫情期間多多從事國內旅遊，也能享用旅館推出的優惠方案與美食。

多家業者推體驗、美食等活動

觀旅局指出，像是大溪笠復威斯汀酒店正逢四週年慶，即起至卅一日推出「週年慶超值回饋住房專案」，五星渡假飯店住房只要六千元起、還有萬元住宿券天天抽，提供室內泳池電影院（在游泳池擺設氣墊床），結合大溪特色的豆腐DIY，另搭配越南美食節提供額外主菜單點吃到飽優惠。

桃園喜來登酒店推出一泊三食，住宿一晚含早餐、套餐及下午茶，還可享受小小廚師魅力美食體驗，有手作Pizza DIY教學與調酒體驗，從三月底至四月中旬結合溪海花卉園區周邊農場，推出親子農事體驗趣住宿專案，讓都市小孩體驗一日農夫。

中壢古華花園飯店推出安心住宿方案，提供獨立空調系統套房，消費滿一千元送酒精消毒隨身瓶，即起至四月卅日二千元可入住行政套房，讓遊客安心暢遊桃園各景點。

觀旅局說，考量民眾因防疫減少外食，喜來登、古華、福容桃園及中壢店、華航諾富特、晶悅國際、尊爵、尊爵天際、南方莊園渡假飯店等也都推出養生美食、五星便當的外賣服務，民眾可多利用。

大溪笠復威斯汀酒店的豪華客房。（大溪笠復威斯汀酒店提供）

防疫期間，福容飯店推出餐盒外送服務。（記者李容萍攝）

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