《桃園》龍潭大池公廁 長者抱怨坐式馬桶太少

觀旅局整建龍潭大池周圍三間公廁。 （記者許倬勛攝）

2020-03-18 05:30:00

〔記者許倬勛／龍潭報導〕市府觀光旅遊局於龍潭大池整建三座公廁，其中二座已經完工，呈現相當質感，但有長者抱怨坐式馬桶數量過少，許多骨質疏鬆、手腳無力的老人家使用蹲式廁所馬桶相當困難，有人還因此摔倒受傷，市議員徐玉樹籲請市府亡羊補牢，讓老人家如廁更方便安全；觀旅局表示，整建的三座公廁分別有不同功能，也都設有無障礙坐式廁所，使用上應無大礙。

長輩手腳無力 蹲式不便

市府獲交通部觀光局補助一千萬元整建龍潭大池周圍三座公廁，分別坐落在北岸、西岸、老人會館，其中北岸公廁、老人會館前公廁已於上月完工，西岸公廁預計四月下旬完工。

觀旅局說，三座公廁使用近廿年，陳年水漬污垢及霉斑積泥，讓使用者望之卻步，去年十月進行整建，項目包括污水系統、排水管線、廁間擴張，及排風系統、免治馬桶，提升整體設計質感及照明，增添如廁舒適感。

議員盼多考慮老人家需求

徐玉樹說，公廁的蹲式馬桶對長者是一大折磨，雖然有無障礙的坐式馬桶，但畢竟是給身心障礙人士優先使用，老年化社會來臨，希望市府能多考慮長者的需求。

觀旅局：均有無障礙坐式

對於老人家的疑慮，觀旅局表示，公廁改建依使用頻率及需求調整，如大池北岸遊客如織，以整潔、方便為主要考量，男女廁共有六間蹲式馬桶及一間無障礙坐式馬桶；而老人會館前的公廁就以長者需求為優先考量，從原本「四坐二蹲」馬桶擴建為「六坐二蹲」，提供更友善空間；整建中的西岸廁所因鄰近兒童遊戲區，規劃為親子與性別友善廁所，除了兒童座椅與洗手台，也設置尿布更換平台，讓廁所使用功能更體貼民眾需求。

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