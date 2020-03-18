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首頁　>　桃園市

兩週內入境 禁入桃園聖保祿醫院

2020-03-18 05:30:00

〔記者鄭淑婷、李容萍、許倬勛、陳恩惠／桃園報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，桃園區聖保祿醫院防疫升級，公告自即日起，於兩週內入境的國人與外籍求診者，一律於院外的急診發燒篩檢站就診，而兩週內入境者也全面禁止進入院區探病；新北市里長揪團出國引發爭議，市長鄭文燦昨主持市府防疫專案會議時認為這是錯誤示範，當前防疫第一，要求民政局應向區、里長等防疫人員加強宣導。

禁入院探病 求診須在院外急診發燒篩檢站

聖保祿醫院防疫升級，除了兩週內入境者的就診與探病禁令，另公告：「居家檢疫或自主健康管理期間者，請延後非急迫需求的醫療或檢查。」

桃市高中小學家長會長協會暫緩各項活動，理事長王妃麗昨偕各區會長於中壢區公所廣場發放防疫物資，捐贈二一五支額溫槍、六四四瓶乾洗手液及三六○桶清潔用二氧化氯予市府教育局及各會員學校、會員會長，共同為校園防疫努力。

桃市義勇交通警察大隊也自掏腰包，由大隊長呂學祺捐贈拋棄式手套、護目鏡、酒精及抗菌液給平鎮警分局，由分局長李建民代表接受。

八德警分局八德派出所警友站也由站長吳航、副站長賴進富及幹事林傳哲，代表捐贈四十瓶乾洗手隨身瓶、防護手套及濕紙巾數箱給八德所。

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