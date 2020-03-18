鄭文燦視察口罩機台廠 感謝幕後英雄

市長鄭文燦（右）參訪東培工業公司中壢廠，感謝東培董事長陳成（左）和團隊的努力。（記者李容萍攝）

2020-03-18 05:30:00

〔記者李容萍、許倬勛／中壢、楊梅報導〕武漢肺炎疫情延燒，各國出現口罩荒，台灣的實名制配售口罩政策獲國際推崇。市長鄭文燦昨前往東培工業公司中壢廠、瀧澤科技埔心廠參訪，感謝兩家公司加入口罩生產國家隊，協助製造口罩機台，讓原須四至五個月才能上線的六十條口罩產線，在短短廿五天完成，讓政府、產業與民眾能團結防疫，成為各國典範，並贈送雞精給辛苦的員工補身體。

參訪東培工業公司與瀧澤科技

鄭文燦表示，武漢肺炎考驗台灣承受災難時的能量，東培公司董事長陳成投入逾百名專業人力，將智慧科技導入口罩機台製造，生產相關零組件，進行組裝及測試。

3月5日全交機 口罩國家隊：不可思議

鄭文燦另說，瀧澤科技總經理戴雲錦擔任指揮官，帶領台灣廿六家工具機廠組成「口罩國家隊」，將原本半年的工期縮短為廿五天，達成六十條口罩生產線，每日可製造一千萬片口罩；行政院上月廿七日再增購卅條生產線，預計四月上旬可投入生產，屆時九十條產線全開，日產能將達一三○○萬片。

戴雲錦表示，他最初接到衛生福利部長陳時中電話表示國家有難，需要他匯集人才與機具，於短時間內完成六十條產線，這當下他也十分茫然，不知這場仗該怎麼打？但眼見疫情越來越嚴峻，防疫刻不容緩，於是硬著頭皮召集公司菁英進駐五股「戰鬥營」；第一條產線花了七天完成時，所有工作人員都累壞了，之後就從最簡單的工作分站、責任認養，到同業間的不藏私，交流各自擅長的技術，彼此截長補短，能如期在三月五日全數交機，迄今仍覺得不可思議。

市長鄭文燦（中）昨到瀧澤科技埔心廠參訪。左為總經理戴雲錦。（記者許倬勛攝）

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