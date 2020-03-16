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「世界廚藝奧運」 姚子濬「銀」得漂亮

蘆竹區川門子餐飲集團行政主廚姚子濬，上月前往德國參加德國IKA奧林匹克廚藝大賽，奪下「標準西式五盤菜及手指小食」項目銀牌，為國爭光。（姚子濬提供）

蘆竹區川門子餐飲集團行政主廚姚子濬，上月前往德國參加德國IKA奧林匹克廚藝大賽，奪下「標準西式五盤菜及手指小食」項目銀牌，為國爭光。（姚子濬提供）

2020-03-16 05:30:00

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕川門子餐飲集團行政主廚姚子濬，上月前往德國參加有「世界廚藝奧運」稱的二○二○年德國IKA奧林匹克廚藝大賽，與來自全球的菁英主廚一較高下，首次挑戰「廚藝奧林匹克」，獲得「標準西式五盤菜及手指小食」銀牌，為國爭光。

由WACS（世界廚藝協會）每四年舉辦一次的「德國IKA奧林匹克廚藝大賽」，已有一二○年歷史，是歷史最悠久、最多選手與國家參賽的Ａ級烹飪大賽，競賽項目包括果雕、團膳、標準西式五盤菜及手指小食等，今年吸引來自全球六十個國家、逾兩千名選手參賽。

曾在Ｂ級廚藝大賽獲得金牌的姚子濬，首度挑戰Ａ級賽事，在數百名選手中獲得銀牌，他感動的說：「很開心可以在國際舞台上拿著國旗！」

姚子濬說，他已經準備一年的時間，不斷的設計菜單、調整擺盤，帶著台灣的野菜過貓、放山雞以及澎湖海鱺魚等特色食材出賽，雖然遭遇食材被海關沒收、買不到龍蝦等困擾，還好問題最後都迎刃而解。

姚子濬說，「標準西式五盤菜及手指小食」不但要色香味俱全，開胃菜、冷熱盤等五道菜，食材都不能重疊，更要軟硬脆酥等各式口感交錯，這次他以日式料理手法融入台灣食材，做成五道精緻的法式料理，加上精美擺盤，成功獲得評審青睞。

姚子濬以拿手的日式料理手法融入台灣食材，做成五道精緻的法式料理，並以精美擺盤，成功抓住評審目光。（記者魏瑾筠攝）

姚子濬以拿手的日式料理手法融入台灣食材，做成五道精緻的法式料理，並以精美擺盤，成功抓住評審目光。（記者魏瑾筠攝）

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