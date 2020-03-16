《分析武肺數據》台灣是世界上最安全國家

2020-03-16 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長庚大學臨床醫學研究所專任助理教授顧正崙，日前（十二日）根據worlddata網站及中央流行疫情指揮中心公布的武漢肺炎相關數據，經與世界各國比較分析後發現，台灣不論是感染人數、百萬人感染人數、檢驗量、每百萬人檢驗量以及確診率，在所有指標上均為最佳，「台灣是世界上最安全的國家（或是之一），感謝所有參與防疫的台灣人」。

長庚大學助理教授︰不是自吹自擂

顧正崙說，就感染人數與感染率而言，台灣截至十二日武漢肺炎感染人數是四十九人，以每百萬人口感染統計是二．一人，這個數字在世界各國都非常的低，且台灣就在中國旁邊，這數字簡直低得嚇人，進一步分析數據更發現，台灣的檢驗量是一萬五四一三，在排行榜中，大概是中間的位置，但若考量每百萬人檢驗量，台灣每百萬人檢驗量為六六○人，僅次於疫情爆炸的韓國、巴林、義大利，而台灣每百萬人感染率僅為這兩個國家的一％，在疫情較低的國家中，台灣的檢驗量在全球都屬最高標準的等級。

在確診率方面，顧正崙說，以感染人數除以檢驗數量得出的確診率是很重要的數字，確診率越高，也反映國家感染人數低估與崩潰的程度，義大利的確診率達到廿．五％，丹麥甚至達到卅八．七％，韓國確診率是三．七％，台灣的確診率僅○．三％，從這些數據來看，「台灣防疫工作真的做得很好，絕對不是自吹自擂」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法