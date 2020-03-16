《桃園》全力防疫 教局︰各校暫緩出國交流

2020-03-16 05:30:00

〔記者魏瑾筠、李容萍、陳恩惠／桃園報導〕武漢肺炎疫情全球流行，中央流行疫情指揮中心也呼籲民眾避免出國。市府教育局表示，即日起至八月底前，除了涉及學生升學權益或代表國家爭取榮譽的國際比賽或活動，將暫緩各項國際性體育、藝文以及科學等交流活動，確保學生健康安全。

即起至8月底 國際交流活動暫停

教育局表示，由於武漢肺炎疫情在眾多國家病例不斷攀升，有不少學校詢問是否可出國參加活動，為了避免學生出國參加活動被感染而帶回病毒，也考量各國疫情遲遲無法控制，為了保險起見，已通令各級學校於八月底前暫緩舉辦各項國際交流活動。

「萬人掃墓」 今年控制30人以下參加

另方面，因應武漢肺炎疫情，有二五○年歷史、傳承十五代，每年均湧入萬人的「葉五美公清明祭祖掃墓活動」，昨天葉春日公派下協進會召開理監事臨時會，決議配合政府防疫措施，並保護宗親健康，清明節祭祖一切從簡，掃墓儀式僅由五大房派代表祭拜，四月四日當天參加祭拜儀式人數會控制在卅人以下，出席者全程須戴口罩、測量體溫、噴灑酒精消毒後才可進場。

衛福部桃園療養院 全面禁止訪客

此外，自從國內發生醫院群聚感染後，全市十一家急救責任醫院已全面禁止一般病房的探病措施，衛生福利部桃園療養院雖然是精神專科醫院，三天前也啟動禁止訪客措施，為免家屬擔心，院方在急診室外搭建社工服務台，提供家屬與住院親人進行視訊會客，同時設立物品轉運站，轉交家屬帶給病人的物品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法