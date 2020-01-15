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首頁　>　桃園市

基北免試入學 桃園6校列共同就學區

2020-01-15 05:30:00

〔記者周湘芸、魏瑾筠／綜合報導〕「一○九學年度基北區高級中等學校免試入學簡章」今天（十五日）起公告於基北區高級中等學校免試入學委員會網站。宜蘭區、桃連區（含桃園市、連江縣）有八所學校提供兩百多個名額給新北市鄰近學生選填，桃連區為南崁高中、壽山高中、光啟高中、成功工商、永豐高中、新興高中等六校為新北市共同就學區學校。新北市也開放部分學校供宜蘭區、桃連區學生選填，詳細資訊則依各縣市公告簡章為主。

新北市政府教育局表示，一○九學年度基北區免試入學超額比序項目依去年「一○八方案」，分別是志願序（卅六分）、多元學習表現（含均衡學習廿一分）、服務學習（十五分）及國中教育會考（卅六分）。其中，國中教育會考各科按等級加標示轉換積分一至七分，寫作測驗一至六級分轉換積分○．一至一分，總積分一○八分，詳細採計原則可參閱簡章。免試入學仍採「線上選填志願」報名，無論是集體或者個別報名，都須先在一○九基北免網站完成志願選填，列印後繳交紙本報名志願表。

新北市教育局表示，一○九學年度基北區免試入學簡章將於三月底前陸續寄達各國中。另自三月九日起至六月廿四日開放個別購買，每份工本費一百元。

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