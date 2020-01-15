寒假技藝育樂營 桃園2338名額免費玩

寒假技藝教育育樂營，今年有二三三八個名額。圖為去年暑假大興高中餐飲科學生當老師，帶領草漯國中學生動手做出美味的日式大阪燒。（資料照，記者魏瑾筠攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為了讓國中學子於寒假期間能在休假之餘兼顧學習，市府教育局從二○一七年起補助各國、高中舉辦寒暑期技藝教育育樂營，今年寒假有卅九所國、高中，開辦八十一班、提供二三三八個名額給全市國中、小學生免費參加，教育局歡迎學子踴躍報名。

國中、小學生專屬 快報名

教育局指出，國中技藝教育是高中職技職教育向下扎根的重要路徑，市府鼓勵各校推動生涯發展教育及技藝教育，讓學生在國中一年級可以參加技藝教育社團，國中二年級起可安排至鄰近高中職學校參訪，國中三年級時透過專案編班、合作式技藝教育課程及自辦式技藝教育課程等方式，讓學生認識並選讀技藝課程。

教育局強調，「技藝教育讓學生因興趣而學，而不是因考試而學」，學生越早體驗技藝教育，就能提早透過體驗職業環境，儘早找出適合自己未來的職科，發掘適合自己的未來方向，再搭配寒暑假育樂營、產業參訪、職群講座、升學博覽會及技藝教育競賽等各項活動，實施多元技藝探索、發掘自我興趣才華。

多元探索 課程涵蓋12職群

教育局介紹，育樂營課程涵蓋餐旅、設計、醫護、藝術、外語、家政、土木建築及化工等十二類職群，讓學生能在做中學並充分展現自我，進而肯定自己，透過實際操作可學習更多、樂趣更多，也能激勵有心朝技職體系發展的學生，早日開創未來的無限可能。

教育局表示，龍潭高中是今年寒假期間唯一開辦育樂營的高中，課程為「藝起來創造拈花惹草體驗營」，鼓勵對農業學群有興趣的學生報名參加。

國中部分，龜山區大崗國中開辦「崗好遇見你—舞動青春街舞營」、「崗好遇見你—時尚美學甜點制」及「崗好遇見你—樂高機器人動手」，提供藝術、餐旅、電機電子學群課程；龍潭國中開辦「餐在藝起‧躍動樂FUN」、「造型我最靚」及「齊柏林的飛行」等課程，詳細課程資訊可進入教育局官網的最新資訊查詢，或直接洽詢各開辦育樂營學校。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法