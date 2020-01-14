藍綠立委各3席 鄭文燦︰建設不分顏色

第四選區立委當選人國民黨萬美玲。（記者魏瑾筠攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕總統、立委大選結束，桃園市六席區域立委中，民進黨鄭寶清連任失敗，綠營只剩鄭運鵬及新科立委黃世杰與無黨籍趙正宇三席，國民黨有呂玉玲連任，魯明哲、萬美玲當選，藍綠各有三席。市長鄭文燦昨天表示，市政建設沒有顏色之分，不同政黨立委都應該全力以赴，他會安排向六名立委當選人說明桃園的建設需求，請他們協助向中央爭取經費。

桃園市區域立委應選六席，民進黨由第一選區鄭運鵬、第二選區黃世杰當選，較本屆三席減少一席；國民黨第三選區魯明哲、第四選區萬美玲當選，第五選區呂玉玲順利連任，成長一席；第六選區泛綠的無黨籍趙正宇連任。

鄭︰請6位當選人協助爭取經費

鄭文燦強調，市府正全力發展北桃生活圈，桃園有很多建設正是推動的黃金關鍵時期，選後還有很多工作都須立委協助推動。他認為，不同政黨的立委都應為桃園全力以赴，大力推動桃園的建設發展，他會安排向六名立委當選人進行簡報，讓他們了解桃園的建設需求及各區目前進行的重大建設有哪些，請他們在立法院協助爭取經費。另「財政收支劃分法」也希望市籍立委能協助修法，讓中央能夠給桃園更大的財政挹注，至少要讓六都均衡，給桃園公平的待遇。

小英開高票 鄭︰有助完成大建設

蔡英文總統在總統大選席捲八一七萬餘票連任，也樹立「小英障礙」，以往藍大於綠的桃園市，蔡英文在復興區外的十二區，票數均高於國民黨韓國瑜。鄭文燦說，蔡英文在桃園贏得好成績，獲得市民支持，相信將來桃園的重大建設都會在時間表內一個個定案、完工。

是否調整小內閣 鄭︰過年後再說

由於鄭寶清與蔣絜安在立委大選失利，因市府前民政局長湯蕙禎當選民進黨不分區立委，另有市府秘書處副處長未補缺，二人是否會進入市府團隊，引發猜測。

傳聞市府小內閣農曆年後將有調整，鄭文燦對此表示，市府團隊如果有需要調整，不一定得在哪個時間點調整，會根據實際需要做調整，他說：「我現在還沒有考慮，等過年後再說。」

第六選區立委當選人無黨籍趙正宇。（記者魏瑾筠攝）

第五選區立委當選人國民黨呂玉玲（右）。（記者魏瑾筠攝）

第二選區立委當選人民進黨黃世杰（右）。（記者魏瑾筠攝）

第三選區立委當選人國民黨魯明哲。（記者魏瑾筠攝）

第一選區立委當選人民進黨鄭運鵬。（記者魏瑾筠攝）

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