大同路試辦實體減速台 車速均降15％

市府交通局於去年12月，在大同路從南山街至大同路200巷間，試辦「實體減速台」。（記者魏瑾筠攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園區大同路是全市無號誌路段肇事率最高路段，市府交通局去年十二月於大同路自南山街至大同路二○○巷間試辦「實體減速台」，經一個月的監測發現平均行車速度下降約十五％，因此決定擴大試辦，已擇定楊梅區福羚路，預計三月底完成設施上路。

南山街至大同路200巷見成效

交通局長劉慶豐表示，過去為了控制道路行車速度，採用慢行警示標誌及路面「慢」字，及會發出噪音的六條白色減速標線、減速墊、減速丘等，但肇事率仍然偏高。

劉慶豐說，「實體減速台」是減速丘的拉長改良版，可改善傳統減速丘對行經車輛造成的震動感，及減速標線隱藏會對車輛底盤碰傷及車輛輾壓產生噪音等缺點，減速台以鮮明且微微隆起的黃色平台，讓車輛先從前端斜坡段緩緩駛入平台段，再駛回正常車道，不管是視覺衝擊或路感，都可讓駕駛人通過時因「起伏感」而降低車速。

楊梅福羚路預計三月底試辦

交通局交通工程科長黃錦虹指出，全國首創的「實體減速台」長六．五米、寬四．二米，經一個月的試辦發現，可將行車車輛車速平均降到廿三至廿七公里，成效良好。

黃錦虹說，考量交通局在學校附近優先推動交通寧靜區，下個試辦「實體減速台」的地點擇定鄰近楊梅瑞坪國中的福羚路，由於「實體減速台」必須客製化設計再施工，目前已著手設計福羚路上的「實體減速台」，預計三月底完成設置後上路試辦。

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