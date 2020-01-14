預購年菜 市府：宅配到貨速檢

市府法務局消費者保護室提醒，預購年菜要留意標示資訊。（記者陳恩惠翻攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者陳恩惠／桃園報導〕農曆春節將屆，許多家庭常為採買年菜大傷腦筋，近年各大網購平台、超商、賣場及飯店業者紛紛推出便民的年菜預購，市府法務局消費者保護室主任邱玉霞提醒民眾，訂購年菜時，應選擇資訊清楚又有口碑的商家或賣家、菜色內容充分揭露並詳細標示清楚者，且要預留較充分又寬裕的宅配到貨時間，以免爭議；市府衛生局也已抽驗年節食品，結果近日公布。

另方面，衛生局也展開春節複合式專案稽查，分別抽驗市內各超市、南北商行及市場等地，共抽驗一○九件，檢驗蔬果是否有農藥殘留、生鮮肉品及香腸是否有動物用藥及甜味劑，或是餅乾糖果是否標示清楚，蜜餞及休閒食品是否有防腐劑、漂白劑等添加物，檢驗結果將於近日公布。

以免商品與預期有落差

邱玉霞表示，現代人生活忙碌，沒時間自行打理年夜飯，於是選擇方便的預購服務，消費者訂購時應選擇賣家資訊、年菜內容物、數量、規格及價錢都清楚標示者，例如燉雞湯因雞隻品種及配料不同而有價差，海參、干貝、魚蝦等海鮮類因種類及大小不同，價格也有不同，更重要的是看清楚說明，切勿因精美圖片或宣傳文字而草率訂購，以免收到商品後才發現與預期有落差。

應預留充分的到貨時間

邱玉霞說，曾有民眾投訴網購預訂年菜原就是準備在春節期間食用，沒想到等到年都過完，還沒收到年菜；另有消費者申訴實際收到的年菜與預購圖片差很大，由於網站相關資訊已刪除，求償無門只能吃悶虧。

消費者服務中心提醒民眾，春節前宅配物流量大，應預留充分的到貨時間，收到年菜後，應儘速檢查包裝是否完整、內容物是否短少或腐壞的情形，若有瑕疵應立刻向業者反映，且應依年菜包裝上所標示的方式保存、解凍及加熱，以確保食品安全衛生及料理風味。

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