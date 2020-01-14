「溜著跑」鼠年小提燈 下月大放送

眾所矚目的鼠年小提燈昨天亮相，今年首創兩款「錢鼠遊桃園」（左）及「鼠來運轉」（右）造型提燈。（記者魏瑾筠攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕全國首見可以「溜著跑」的鼠年小提燈在桃園！桃園燈會將於卅一日起至二月十二日，連續十三天在老街溪登場，近兩公里長的水岸燈廊串聯平鎮新勢公園及中壢光明公園。眾所矚目的鼠年小提燈昨天亮相，市府觀光旅遊局表示，首創兩款的「錢鼠遊桃園」及「鼠來運轉」造型提燈，燈節期間的二月一、二、八及九日下午五點起，在服務台免費發送，總計將發出二萬盞。

有錢鼠遊桃園、鼠來運轉兩款

觀旅局長楊勝評表示，今年燈會在新勢公園、光明公園及老街溪河岸公園打造三大燈區、設置卅七組燈組，與往年不同的是，除了發放兩款造型提燈外，為了不破壞河岸生態，也首度捨棄設置主燈，改以投影方式再加上燈光效果，讓大家感受燈會氣氛。

副市長李憲明表示，自二○○三年開始舉辦的桃園燈會，至今已邁入第十八年，今年首度推出的兩款造型小提燈，分別為「錢鼠遊桃園」及「鼠來運轉」，其中「錢鼠遊桃園」外型取自宮燈造型，刻繪出桃機迎賓、石門勝景、慈湖春曉及大溪老街等桃園在地景致；而「鼠來運轉」的外型則是俏皮小老鼠，可提供大小朋友以「溜」的方式玩小提燈，體驗「溜鼠」樂趣。

小提燈設計者洪新富表示，「錢鼠遊桃園」的四方支架設計取自「四方來財」意涵，四隻錢鼠耳銜八枚古代銅錢，意喻一路長發，鼠前扣點取材龍潭美食花生造型，意指豐衣足食發發發，而鼠尾造型如橫寫的數字「8」，看似無限符號「∞」，意味橫著發；「鼠來運轉」外型俏皮，造型呈現立體剪裁大眼、大耳的可愛肥滋滋小老鼠，如同拉拉山水蜜桃腳踩風火輪，象徵財源滾滾，元寶形提把則像是手握元寶「鼠來發」。

桃園燈會首度移師老街溪舉辦，沿老街溪打造三個燈區，新勢公園的飛天曙光燈區有光之飛航秀、飛天曙光秀、光之森林等十五個燈組；光明公園的大地曙光燈區有光之花毯秀、光之雲彩等十個燈組；河岸公園的銀河曙光燈區有光之巨龍秀、光之動物園等十二個燈組，其中光之巨龍秀邀請法國機械巨龍馬戲雜耍團首度來台演出，十二公尺高的機械巨龍秀精彩可期。

1、2、8、9日發放 共兩萬盞

觀旅局表示，二月一日、八日將發送「鼠來運轉」小提燈，二月二日、九日將發放「錢鼠遊桃園」小提燈，均於下午五點起在平鎮新勢公園及中壢光明公園的小提燈發放處發送，各限量五千份，燈會期間每天還有手作提燈體驗活動。相關訊息可至桃園燈會官網或「愛ㄑ桃」臉書粉絲專頁查詢。

鼠年小提燈不僅可提還可溜。（記者魏瑾筠攝）

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