服務接地氣 趙正宇大敗陳學聖

2020-01-13 05:30:00

〔記者余瑞仁、陳恩惠、周敏鴻、李容萍、許倬勛／桃園報導〕總統、副總統及立委大選揭曉，桃園市六個選區有三席立委順利連任，分別是一選區民進黨鄭運鵬、五選區國民黨呂玉玲及六選區無黨籍趙正宇。其中，趙正宇獲民進黨禮讓，以「陸軍」對上「空軍」對手國民黨陳學聖，雙雄對決最終以三萬三千餘票之差擊敗陳學聖，是各選區當選人領先差距最多者，讓各界見證了他深耕基層的硬實力。

此外，藍綠各有新人擊敗老將，分別是第二選區民進黨新人黃世杰擊敗國民黨前縣長吳志揚及四選區國民黨「漂亮寶貝」萬美玲擊敗民進黨長青樹鄭寶清。而第三選區都是新人對決，結果由國民黨議會戰將魯明哲擊敗民進黨「中壢周杰倫」彭俊豪。

各區都領先 復興區也得票過半

六選區（八德、復興、大溪、中壢十二里）趙正宇系出國民黨，五年多前參選市議員時，因不滿初選民調瑕疵「被作掉」、脫黨參選當選市議員，次年即投入立委大選，爆冷擊敗國民黨「奶油小生」孫大千，當選立委後，他秉持議員的到家服務精神，更擴大服務面至選區各處，累積好口碑與服務票，這回參選連任，果然展現「接地氣」優勢，在各區都大勝對手，就連總統蔡英文這回在桃園唯一得票輸給韓國瑜的復興區，趙也得票過半，大勝有著傳統藍軍鐵票支持的陳學聖。

挾民主浪潮 鄭運鵬擊敗陳根德

鄭運鵬本屆在一選區（蘆竹、龜山、桃園大檜溪區）空降參選，在太陽花學運與白色運動風潮下，逆襲擊敗五連任立委的老將陳根德，當選後再度展現國會形象牌，於本次大選角逐連任，與市長鄭文燦主打「桃園雙引擎」。

陳根德挾國民黨前年勝選氣勢捲土重來，且獲藍軍團結助陣，堪稱來勢洶洶，得票也果真較前次成長一萬七千餘票，仍不敵民主浪潮席捲，不敵同樣因投票率暴增、得票也大幅成長的鄭運鵬，雙方差距七千票。

票源遭瓜分 彭俊豪輸給魯明哲

第四選區（中壢區）藍綠都是新人參選，由前中壢市長的市議員「滷蛋」魯明哲對上也是市議員的彭俊豪，另有時代力量工運健將林佳瑋也加入戰局。長期耕耘地方的魯明哲在選戰中主打政績牌；彭有蔡英文總統多次站台加持，加上鄭文燦的輔選。最終在傳統上藍大於綠的中壢區，在被林佳瑋瓜分一萬七千餘票下，彭俊豪以一萬票差距敗給魯明哲，堪稱雖敗猶榮。

小輸呂玉玲 蔣絜安打了漂亮一仗

第五選區（平鎮、龍潭）為尋求三連霸的國民黨呂玉玲與民進黨徵召的現任不分區立委蔣絜安雙姝對決，此區向來也是藍營票倉，呂玉玲與丈夫前平鎮市長、市議員陳萬得在地方經營廿餘年、根基雄厚，蔣雖是客家大老鍾肇政的媳婦，但臨危受命參選、起步較晚，仍在短短幾個月的經營下，選情倒吃甘蔗，最終僅以四千餘票敗給呂玉玲，可說打了漂亮一仗。

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