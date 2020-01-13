武陵游高晏 特殊選才上中央中文系

游高晏在就讀國小時被老師發掘有極高的寫作天份，並在國小五、六年級出了「我與地球人相處的日子」著作。（市立武陵高中提供）

2020-01-13 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕各大學校系特殊選才近日陸續放榜，市立武陵高中重度自閉症學生游高晏，透過國立中央大學特殊選才招生，順利錄取中大中文系。無口語能力也無法寫字的游高晏，透過臉書發文感謝家人、老師及好友，並謝謝中大的友善同理，不因他的障礙減分，開心分享道：「我是大學生。」

重度自閉 無口語能力也無法寫字

武陵高中校長林煥周表示，游高晏的母親長期陪讀並幫忙抄筆記，透過文字溝通，游高晏在就讀國小時，被老師發掘有極高的寫作天分，並在國小五、六年級就出版了「我與地球人相處的日子」著作，描述他的內心故事，並展現詩文創作。

透過打字 與教授對談獲極高肯定

林煥周說，游高晏原本要參加大學學測，然而向大考中心申請特殊考場服務時卻被駁回，考量校系風格、校區遠近、對身障生是否友善等，最終將希望放在中大中文系特殊選才，進入複選時，游透過打字與教授們進行對談，獲得極高賞識與肯定，順利錄取。

「我知道若成正果，確是最好安排。」游高晏在個人臉書粉絲專頁「我和地球人相處的日子」分享心路歷程，談到他的努力，等待近兩個月、孤注一擲的無望，總在未絕望時破曉，也透露在三十九取二的機率中，雖不敢奢求，卻又不禁渴望，知道獲錄取後，無法言語的他，透過文字表達：「讓我開心吶喊一次吧，我是大學生！」

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