角板山行館園區梅花季 櫻花接力綻放

角板山行館園區的梅花凋謝速度快，少了梅花盛開美景，梅花季系列藝文樂賞活動仍辦的熱鬧滾滾。（記者李容萍攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者李容萍／復興報導〕市府風景區管理處今年以「藝文樂賞」為主題，在復興區角板山行館舉辦「二○二○角板山行館園區梅花季」，活動昨開跑至十九日，然而園區梅花今年提早開，活動昨天登場，許多梅花已經開始凋謝，僅剩少數花朵可賞，儘管少了梅花盛開美景，梅花季系列藝文樂賞活動首日仍熱鬧滾滾，讓遊客驚喜的是，園區內的粉紅櫻花正接力綻放。

今年梅花提早開 花況近尾聲

市府觀光旅遊局局長楊勝評表示，梅花季「藝文樂賞」規劃六大主題，包含桃園知名團體、在地團體以及街頭藝人、Cosplay等表演秀，與前來現場的遊客互動，還有草地遊戲、在地藝文樂賞、美味胖卡點心站、童趣互動表演區、賞梅揮毫迎新春、童趣紀念品ＤＩＹ，舉辦具創意融合的親子賞梅活動，透過簡單輕食，大人欣賞美景，也帶孩子擁抱自然。

18、19日系列藝文活動吸客

楊勝評說，梅花季假日活動從上午十點至下午四點安排在主舞台區、梅園、角板山行館，昨邀請三民國小森巴鼓、北原山貓、路邊草樂團、白頭翁與金絲雀、腹語魔術秀、木偶變臉秀、Cosplay蜘蛛人、魔幻中國戲法接力演出；十八日有羅浮國小戲劇舞蹈、羅溫特、Syunaw樂團、默劇表演、歡樂機械舞氣球、泡泡特技秀、搞笑氣球秀。十九日有壓軸的義盛國小合唱團、頭角樂團、浪跡樂團、原林藝術舞集、小丑氣球秀、魔術秀、搞笑腹語表演秀、花開富貴魔術秀。

市府風景區管理處長廖育儀表示，梅花季活動首日陰雨綿綿，統計遊客人數七三五九人次，較上週日（五日）的一萬四七八○人次，上山賞梅人潮約少了一半。還好園區內的櫻花正接力盛開，十八、十九日的活動檔檔精彩，相信在農曆年前會掀起另一波賞花人潮。

角板山行館園區的梅花凋謝速度快，少了梅花盛開美景，取而代之的是粉紅櫻花接力開始綻放。（記者李容萍攝）

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