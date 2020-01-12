《桃園》勝負底定 6立委當選人都喊不容易

2020-01-12 05:30:00

〔記者許倬勛、謝武雄、李容萍、鄭淑婷、周敏鴻、魏瑾筠、陳恩惠／桃園報導〕二○二○大選落幕，幾家歡樂幾家愁，桃園市六個選區立委由泛綠拿下三席，藍營摘三席，呈現各半局面，當選人也於昨晚各自發表當選感言，強調：「一路走來，真不容易！」

選舉結果揭曉，泛綠陣營拿下三席，包括第一選區鄭運鵬、第二選區黃世杰及第六選區無黨籍友軍趙正宇；國民黨三席分別由第三選區魯明哲、第四選區萬美玲、第五選區呂玉玲獲勝。

鄭運鵬、黃世杰、趙正宇 說感謝

鄭運鵬坦言此仗打得艱困，選舉結果象徵著世代的交替，他會繼續當個讓人「笑中帶淚」的立委，扛起深化改革的任務，盡力讓所有台灣人民，每天擁有笑中帶淚的幸福感。

擊敗前縣長吳志揚贏得沿海四區的黃世杰如釋重負說，做為政治素人，在一年內相繼通過黨內與大選，可說打了兩場硬仗。他認為，能夠擊敗強敵吳志揚的主是因為市長鄭文燦的操盤，與亮眼的建設、政策讓人民有感。

大幅度領先對手陳學聖，趙正宇謙虛感謝鄉親父老的支持，桃園要進步，需要好的民意代表向中央爭取經費，讓市府的負擔少一點、建設多一點。

魯明哲、萬美玲、呂玉玲 拚未來

「一則以喜，一則以憂。」魯明哲說，雖然順利進入國會，但國民黨總統敗選，深感自己肩負的責任更重，他會將自己深耕中壢廿一年的精神帶進立法院。

拿下逾十萬票、擊敗民進黨老將鄭寶清的萬美玲表示，挑戰資源豐富的綠營立委實在不容易，進入國會後一定不負選民期待，不論在教育政策、桃園建設，都會全力去做。

順利連任的呂玉玲說，她一直堅信做的事情是為了鄉親父老，才能獲得支持繼續前行，未來在國會會繼續努力，為平鎮、龍潭爭取大建設、大未來。

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