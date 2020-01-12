《桃園立委選舉》綠3席多大勝 藍3席僅小贏

第三選區料國民黨魯明哲當選。（記者李容萍攝）

2020-01-12 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕立委選舉結果揭曉，桃園市應選六席，國民黨除保住原有的第三、五選區席次，也攻下第四選區，民進黨保住原有第一、二選區及泛綠的第六選區；其中第三選區民進黨彭俊豪因時代力量林佳瑋瓜分一萬七千餘票，最後以一萬票落敗，可說雖敗猶榮。

泛綠趙正宇 狂勝陳學聖3萬票

桃市立委選舉贏得最漂亮的是泛綠陣營第六選區無黨籍趙正宇，對手陳學聖從第三選區轉戰第六選區，狂打「韓國瑜」牌，並攻擊趙正宇「綠化」，吸納藍軍基本盤歸隊，可惜韓國瑜牌失效，趙正宇最終大贏三萬三千多票連任，是六個選區中輸贏差距最大的，足見趙努力耕耘基層獲得認同。

新人黃世杰 贏吳志揚1.2萬票

第二選區民進黨新人黃世杰大贏國民黨吳志揚一萬二千餘票，吳志揚曾任立委、縣長，具有指標性，黃世杰僅在楊梅區小輸對手五千多票，其餘三個區都大贏對手。黃世杰為桃園農田水利會總幹事黃金德兒子，獲水利會、農會系統全力奧援，最終力挫國民黨大將吳志揚。

鄭運鵬連任 再度打敗陳根德

第一選區民進黨鄭運鵬贏國民黨陳根德七千多票，鄭運鵬具高學歷、形象清新等優勢，陳根德本屆立委連任失利後雖然深耕地方，捲土重來來勢洶洶，但因父子反目等事件，選情或因此出現逆轉。

中壢藍大於綠 彭俊豪雖敗猶榮

國民黨獲勝的三個選區輸贏差距都不大，第三選區為國民黨魯明哲，雖然中壢地區基本盤藍大於綠，彭俊豪仍力戰不懈，由於面臨小綠夾擊，堪稱腹背受敵，最後以一萬餘票落敗，可說雖敗猶榮，也打破中壢地區藍綠結構。

對戰連任呂玉玲 蔣絜安小輸

第五選區由國民黨呂玉玲小贏民進黨蔣絜安四千多票，呂玉玲兩任立委深耕基層、服務有口皆碑，丈夫陳萬得曾任平鎮市長、目前為市議員，民進黨蔣絜安臨危受命參選，最後只有小輸四千多票，雖敗猶榮。

老將鄭寶清 不敵漂亮寶貝萬美玲

第四選區民進黨現任立委鄭寶清遭遇國民黨漂亮寶貝萬美玲，萬美玲歷任五屆議員、深耕基層，地方實力雄厚，加上桃園區向來藍大於綠，最終老將鄭寶清小輸五千餘票，立委連任之路中斷。

第四選區料國民黨萬美玲當選。（記者魏瑾筠攝）

第五選區料國民黨呂玉玲當選。（記者許倬勛攝）

立委選舉結果揭曉，泛綠陣營拿下三席，包括第一選區鄭運鵬（左三）、第二選區黃世杰（左二）及第六選區無黨籍友軍趙正宇（左一）。（記者謝武雄攝）

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