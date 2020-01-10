議員蘇志強賄選案 一審判一年八月

桃園市議員蘇志強。（資料照）

2020-01-10 05:30:00

〔記者周敏鴻／桃園報導〕無黨籍桃園市議員蘇志強去年底因陳榮基當選無效定讞而遞補，創下桃園市議會首度出現夫妻檔議員的紀錄，但他選舉期間透過樁腳以每票一千元代價買票，昨天被桃園地院依違反「公職人員選舉罷免法」，判處有期徒刑一年八月、褫奪公權一年，緩刑兩年；另，蘇志強公告遞補後，桃園地檢署也對他提起民事當選無效之訴，目前正在法院審理中。

民事當選無效之訴 法院審理中

二○一八年十月廿九日，蘇志強在復興區中正路舉辦澤仁里問政說明會，起訴書指出，當天他將裝有三萬元現金的白色信封袋交給李姓女樁腳，委託對方幫他買票。女樁腳依約以每票一千元的代價，向姚、王、溫、李姓等選民買票，並特別交代「請投票支持蘇志強」、「這是志強叔叔的，投票要投給他」。

檢調追查過程曾發動兩波搜索，約談蘇志強與李姓女樁腳後，李女收押、蘇志強十五萬元交保，而檢方掌握李女坦承幫忙買票、涉嫌收受現金的選民坦承收賄等事證後，依法將蘇志強提起公訴。

緩刑兩年可上訴 蘇未對外回應

桃園地院昨天以蘇志強違反選罷法交付賄賂罪，判處他有期徒刑一年八月、褫奪公權一年，緩刑兩年，還能上訴。宣判後蘇志強手機未接聽，也未對判決結果對外回應。

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