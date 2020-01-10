八德霄裡亮點 北區客家會館開工

北區客家會館示意圖，將是第一屆世界客家博覽會展場之一。（工務局提供）

2020-01-10 05:30:00

〔記者謝武雄／八德報導〕八德區客家族群主要集中在霄裡地區，市府為推動客家文化，於霄裡地區興建北區客家會館，昨天舉行開工典禮，會館預計年底完工，未來也將持續辦理周邊公墓清理，整體規劃為十公頃客家主題公園，結合周邊包括浣衣池、石母娘娘等文化景點，展現霄裡客家文化特色。

斥資1億2500萬元 年底完工

市長鄭文燦出席開工典禮表示，北區客家會館基地面積約二千三百坪，總樓地板面積八九二坪，經費約一億二千五百萬元，客委會補助九七五○萬元，市府編列二七五○萬元，會館為地上二層樓建築，建築設計納入客家「埕」、「浪」意象，並規劃客家文化研習館、二百席的客家音樂廳、音樂與文學紀念館、客家文化教室，也將收藏已過世的客家山歌歌后賴碧霞、客籍女詩人杜潘芳格等人的作品，推廣客家音樂及文學。

周邊清理 發展10公頃客家公園

鄭文燦表示，桃園擁有八十五萬客家人口，是全台客家第一庄，八德霄裡地區不僅是平埔族的最大聚落，也是客家文化的發源地，因此市府分期辦理八德第一公墓清理計畫，將其中二．九公頃轉型為花海公園，並興建北區客家會館，另民政局持續辦理周邊公墓清理，整體發展為十公頃的客家主題公園，未來也將持續營造霄裡客家文化圈，展現桃園的客家文化魅力；此外，市府將編列一千九百萬元增設連結北區客家會館及霄裡國小的通學巷，便利師生到此參觀。

鄭文燦表示，市府持續推動客家文化建設普及化、多樣化，客家事務局將增設十一個客家館舍，另將研議以三年為期，籌辦第一屆世界客家博覽會，北區客家會館作為展場之一，打造成為客家亮點城市。

北區客家會館舉行開工典禮，市長鄭文燦（左五）出席。（記者謝武雄攝）

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