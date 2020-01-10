不到一週將凋謝 快來角板山賞梅

受氣候影響，角板山的梅花，估計不到一週就會開始凋謝。（記者魏瑾筠攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府風景區管理處今年以「藝文樂賞」為主題，在復興區角板山行館舉辦「二○二○角板山行館園區梅花季」，並在園區內規劃六大主題，活動將於十二日開跑，市府邀請民眾揪親朋好友，一同上山賞梅遊玩，邊聽音樂邊享受冬季美景。

種植296棵梅樹 北台最大梅園

復興區角板山行館內、面積二公頃的梅園，種植有二九六棵梅樹，是北台灣最大的梅園之一。風管處表示，去年十二月底左右，園區內的梅花已逐漸盛開，但是受到氣候影響，估計不到一週梅花就會開始凋謝，民眾要把握時間上山賞花。此外，除了有梅花可欣賞，園區內的山櫻花也已經盛開。

12日和18、19日三天辦活動

風管處指出，今年梅花季活動於十二日、十八日及十九日，在角板山行館園區內舉辦，分為主舞台區、梅園及角板山行館，規劃六大主題包括草地遊戲、在地藝文樂賞、美味胖卡點心站、童趣互動表演區、賞梅揮毫迎新春及童趣紀念品ＤＩＹ，舉辦具創意融合的親子賞梅活動，大人欣賞美景也帶孩子擁抱自然。

魔術秀等表演 早鳥有紀念品

風管處指出，十二日上午十點邀請到北原山貓演出，還有魔術秀、變臉秀；十八日有泡泡特技秀、搞笑氣球秀等；十九日則有義盛國小合唱團帶來演出，以及小丑氣球秀、魔術秀、腹語表演秀等，而活動期間每天上午十點、下午兩點前五十名遊客，還可索取「二○二○角板山行館園區梅花季」活動ＤＩＹ紀念品一份。

另，風管處提醒，如果要搭乘大眾運輸前往角板山行館參加梅花季，可至桃園客運桃園總站搭乘502台灣好行「小烏來線」至角板山行館；大溪區民眾可至大溪客運總站搭乘5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105及5094至角板山行館，若是自行開車的遊客，復興區公所有提供仁愛及上台地等二處收費停車場供停車。

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