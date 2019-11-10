《桃園》問怎知嫌犯是誰 小萌警妙答：上網查

小朋友專注聆聽鑑識人員，說明在刑案現場採集指紋等採證工作。 （記者周敏鴻攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「小小警察大人‧一日警察計」體驗活動，昨在曾是日式警察宿舍的「桃園77藝文町」登場，吸引兩百多位小朋友參加，穿上迷你制服，體驗警察採證等工作，市長鄭文燦也到場同歡。小朋友童言童語，闖關活動中被問及：「要怎麼知道嫌犯是誰？」還有人高聲回答：「上網查！」讓員警笑歪了腰。

鄭文燦說，桃園77藝文町有六棟建築，曾是日治時期的警察宿舍，桃園市政府推動「修舊如舊」整修後，已成為桃園鬧區重要的藝文園區之一。小朋友在曾是警察宿舍的園區內體驗「一日警察」生活是最佳選擇，也能更進一步認識台灣的歷史。

活動規劃許多有趣的關卡，包括「出勤趣」、「採證趣」、「臨檢趣」等，小朋友穿上迷你制服後，騎著迷你警用機車巡邏、嘗試從玻璃瓶上採集指紋，並戴上超大安全帽走直線，模擬酒駕測試過程，體驗警察工作的甘與苦。

小朋友對每件警察工作都感到新鮮，不斷提問：「每天要工作多久啊？」「警察很帥耶，會不會被要電話啊？」更勇於妙答，員警示範採集指紋追查嫌犯過程時，問小朋友：「要怎麼知道嫌犯是誰？」有人卻給出「上網查」的答案，讓員警直呼「真有創意」。

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