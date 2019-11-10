《桃園》斥資3.4億 觀音高中第三期工程落成

觀音高中第三期工程啟用，完成建校最後一哩路。（記者謝武雄攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者謝武雄／觀音報導〕市立觀音高中昨舉行校慶及第三期工程落成典禮，第三期工程為專科大樓，為地上四層建物，提供專科教室、午餐廚房、體育班宿舍及運動場，兼具自然生態綠美化等功能，更取得綠建築銀級標章、智慧建築銅級標章。市長鄭文燦主持典禮時表示，前後歷時十年才完成三期工程，也象徵學校將邁入新的里程碑。

鄭文燦說，觀音高中自二○一○年起，辦理第一期高中部大樓興建工程，之後陸續推動第二期國中部改建工程及私有校地的購置。至今第三期工程落成，前後歷經十年，工程經費及校地取得經費耗資近十一億元，順利完成學校整建最後一哩路，未來觀音高中將融合普通高中和技職教育，讓學生兼具創客精神及考取證照等多元能力。

教育局長高安邦表示，觀音高中於二○一二年改制完全中學，並附設高職部，成為觀音、新屋、大園等國中畢業生就近入學的社區高中；第三期工程經費三．四億元，基地面積九二四九坪、總樓地板面積三七四三坪，如今在全校師生及校友們參與下，共同見證學校建築發展的新里程碑。

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