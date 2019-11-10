《桃園》石門水庫藍色公路夯 台灣好行增停阿姆坪碼頭

桃園市府力推「石門水庫藍色公路」，遊客可從石門水庫壩頂、阿姆坪碼頭搭遊艇前往薑母島、新溪口吊橋。（觀旅局提供）

2019-11-10 05:30:00

〔記者許倬勛／大溪報導〕「石門水庫藍色公路」今年七月十三日啟航，吸引眾多遊客前往體驗水岸風光，但因「阿姆坪碼頭」尚無「台灣好行」停靠，想從阿姆坪碼頭搭船的遊客，只能自行開車或轉乘市區公車，交通仍不便。為此，市府觀光旅遊局規劃假日行駛的台灣好行「小烏來線」串聯藍色公路，本月十七日起增加停靠阿姆坪碼頭，並配合秋冬旅遊補助，享票價半價優惠。

藍色公路7月首航 累計5千多人體驗

藍色公路自今年七月十三日首航，提供旅客到石門水庫的新玩法，遊客從石門水庫搭遊艇可直達新溪口吊橋，不需經過台七線塞車、漫長的山路及等待接駁，即可輕鬆旅遊，迄今已累計五千多人體驗，前往新溪口吊橋、薑母島的遊客人數至少上漲三成，成功帶動觀光旅遊人潮；其中，薑母島實為阿姆坪碼頭對岸的枕頭山，因偶像劇前往取景並命名「薑母島」而翻紅，島上屬水源保護區，至今仍維持原始風貌，對外聯絡以水路為主，從阿姆坪碼頭搭船航行只需五分鐘，成為遊艇主要停靠景點之一。

僅石門水庫線停靠大壩碼頭搭艇遊湖

想體驗乘船遊湖的快活，須從大壩碼頭或阿姆坪碼頭搭船；不過，台灣好行「石門水庫線」雖有停靠大壩碼頭，但班次不固定、車輛也少，阿姆坪碼頭則無「台灣好行」停靠，民眾只能自行開車前往或轉乘市區公車，地方期盼市府增加配套措施便民。因此，觀旅局決定增加台灣好行「小烏來線」停靠阿姆坪碼頭。

17日起串聯小烏來線 年底前半價優惠

觀旅局表示，台灣好行「小烏來線」僅在假日行駛，從本月十七日起，增加繞駛阿姆坪碼頭停靠站，假日上午九點從桃園總站出發，回程下午一點從小烏來天空步道發車；另配合擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，年底前只要持電子票證搭乘「台灣好行」路線，即可享票價半價優惠。

觀旅局表示，目前石門水庫蓄水量穩定，只要水位達二四○公尺以上，藍色公路就會繼續行駛。為回饋遊客，本月十七日起至明年一月十九日止，每週六、日上午十點半從阿姆坪碼頭出發前往新溪口吊橋的固定船班，票價從四百元調降為三百元。

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