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桃園購物節壓軸 喝咖啡抽好禮

桃園購物節主題活動「咖啡‧幸福一杯子」，市長鄭文燦（右二）出席體驗。（記者許倬勛攝）

桃園購物節主題活動「咖啡‧幸福一杯子」，市長鄭文燦（右二）出席體驗。（記者許倬勛攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者許倬勛／中壢報導〕為期四個月的「桃園購物節」進入尾聲，昨、今兩天在中壢區銀河廣場舉辦的壓軸主題活動「咖啡‧幸福一杯子」，規劃咖啡沙龍美食區、特色商品區、精緻攤車區及六和商圈展區，邀請人氣咖啡業者、店家進駐設攤。四展區共有五十攤，民眾只要在活動現場消費滿三百元，還能玩轉盤抽獎，獎項包括咖啡機、免費住宿券等，為期兩天的主題活動，共發放一千包免費咖啡包。

市府經濟發展局表示，購物節從八月一日至今天為止，期間民眾只要到三百多家特約店家消費，單筆發票金額滿三百元（含）以上，就能獲得摸彩券；活動期間上網完成登錄即可參加抽獎，最大獎為價值百萬元的國產休旅車，昨、今兩天的咖啡主題活動則是購物節壓軸，歡迎民眾一起來喝咖啡、抽好禮。

經發局表示，今年的購物節分為上、下半場舉行，時間延長至四個月，八月開跑時的主題活動是啤酒節、十一月是咖啡節，希望帶動民眾購物誘因、刺激消費，四個月來估計吸引廿萬人次參與，創造八千萬元營業額。

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