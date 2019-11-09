桃園市國中小發明展 六和國中部抱回7大獎

六和特優作品「改良式輪椅」得獎學生與校長林繼生合影留念。（記者許倬勛攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市中小學發明展選拔暨展覽會成績揭曉，共有十七校、一六六件作品參展，經評審選出四隊特優、六隊優等隊伍，將代表桃園參加明年全國國中小發明展；其中，六和高中附設國中部囊括一特優、六佳作，為本屆獲獎最多的學校。特優隊伍設計的「改良式輪椅」，結合傳統摺疊輪椅與涼椅，收納方便又舒適，體貼不良於行的長者，發明源起還有一段暖心故事。

17校、166作品參賽

今年賽事競爭激烈，除六和高中附設國中部外，桃園國中榮獲特優、龍潭國中摘下兩項特優；優等獎項則由龍潭國中（兩優等）、治平高中附設國中部、經國國中、東安國中與桃園國中獲獎。

學生從祖母仰躺的涼椅獲靈感

「改良式輪椅」由學生林哲葦、余泰慶、廖閎緦設計，作品背後有個感人故事。林哲葦說，九十歲的曾祖母長期臥病在床，爺爺照顧時須辛苦地徒手搬運，耗時又費力，讓人看了相當不忍，因此他希望能設計出簡單的輔具，減輕家人負擔。

改良成可摺疊收納輪椅 獲特優獎

經耗時兩個月與同學、老師商討，林哲葦將曾祖母常仰躺午睡的涼椅，加裝輪子、手把及煞車，改良成簡易又舒適的輪椅，爺爺試用後大讚省力許多，曾祖母也面露驕傲神情，讓團隊大受鼓勵；林哲葦說，改良式輪椅可摺疊收納，使用者也能將雙腳放置在踏板上，目前正著手加裝安全帶與反光條，增加安全性。

獲得佳作的「灰塵剋星」，是由游智皓、曾嘉威、林柏辰三人合力研發，靈感來自使用掃帚時，總會留下一部分沾黏在地板上的灰塵，相當惱人，團隊便將滾筒黏把加裝在畚箕上，讓使用者能輕鬆清潔。

六和高中校長林繼生說，今年度桃園中小學發明展選拔暨展覽會共設置卅五個獎項，國中部學生們絞盡腦汁，努力終於開花結果，一舉囊括其中七個獎項，為孩子們的創意與拚勁感到驕傲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法