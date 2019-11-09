不適合演出？桃園街頭藝人展演場地公告惹議

街頭藝人表演主要收入來自打賞。（議員黃敬平提供）

2019-11-09 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府文化局日前公告一一一處街頭藝人展演地點，不過，議員黃敬平昨於議會質詢時表示，這些地點大多不適合表演，經現勘適合演出的僅十幾處，令街頭藝人感嘆市府只是為了「衝數字」，與實際需求完全脫鉤；市長鄭文燦則強調，公告這些展演地點，只是提供街頭藝人更多的表演場所，而商家提供場地是出於好意，街頭藝人如有建議的場地，市府也會納入協調。

議員：111處展演點 現勘僅10餘處適合

文化局主任秘書王麗娟表示，文化局提供街頭藝人展演地點已相當多元，有公園、廣場、公所、捷運車站，甚至連藝文園區、忠烈祠園區、漁港都開放；民間提供的展演場地也很多樣，包含百貨公司、飯店、廟埕廣場、量販店、旅館等。這一一一處展演場地都公布在文化局網站，街頭藝人想要表演，可和這些單位接洽；對於熱門地點、時段，提供演出單位也會有公開、透明的機制，例如以抽籤決定演出順序。

文化局：展演地點多元 公家民間均有

文化局長莊秀美也表示，桃園與台北街頭藝人場地條件不同，市府選擇並提供街頭藝人表演的場所，以人多的地方為主，部分熱門景點則按照街頭藝人登記的時間來安排；至於民間提供的展演地點一併公布在網站，也是給街頭藝人更多的選擇。

除了展演地點，街頭藝人考照制度存廢也被討論。莊秀美表示，街頭藝人被列入管理與考照，是擔心影響周遭安寧，但在先進國家，街頭藝人無須考照與被列管，不管在何處皆能席地表演，因此目前文化部也在考量是否要廢除街頭藝人的考照與管理，台南市已嘗試改變考照制度。

鄭文燦：若有建議表演地點 會納入協調

市長鄭文燦表示，目前文化部尚未決定街頭藝人考照制度是否修改，部分縣市基於文化自由性而想廢止考照制度，但針對現行街頭藝人考照問題，主流意見都希望保留，也可保障街頭藝人權益，目前桃園市發出的有效證照共八二一組。至於表演場所，街頭藝人如有建議的場地，市府也會納入協調。

黃敬平說，一一一處展演地點中僅十幾處適合演出，對街頭藝人來說僧多粥少；而桃園有一一一處演出地點，台北只規劃六十六處，但桃園街頭藝人還是往台北跑，證明桃園做法很失敗。此外，他也建議，對於街頭藝人管理可比照國外方式，不管是證照或演出地點，才能讓街頭藝術蓬勃發展。

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