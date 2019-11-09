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機捷回饋忠誠會員 抽1288項好禮
2019-11-09 05:30:00
〔記者周敏鴻／龜山報導〕桃園大眾捷運股份有限公司（簡稱桃捷公司）推「忠誠會員感恩回饋抽獎活動」，即起到明年二月廿九日，新購或續購定期票且下載「i搭桃捷」APP完成定期票卡綁定，最多可獲三次抽獎機會，市長鄭文燦表示，將送出iPad等一二八八項好禮，千萬不要錯過。
桃捷公司昨天在桃園機場捷運A8長庚醫院站舉辦「機捷運量節節升．忠誠會員GOGOGO」宣傳活動，鄭文燦出席見證總運量突破六千三百萬人次，他說，機捷從二○一七年三月二日通車至今，平均日運量逐步提高，如今平均日運量已達七萬四千人次，相較於去年成長了二○．九％。
為了吸引更多民眾搭乘機捷，桃捷公司推出「忠誠會員感恩回饋抽獎活動」，桃捷公司董事長劉坤億表示，即起到明年二月廿九日，新購或續購定期票且下載「i搭桃捷」APP完成定期票卡綁定，就有機會參加兩次抽獎，購買定期票總天數超過六百天，還有「鐵粉專屬獎」能多抽獎一次。
抽獎活動將送出一二八八項好禮，包括iPad、機票優待券、飯店自助餐券、忠誠會員點數、電影票等，活動辦法可至桃園捷運公司官網查詢。