桃園失智嬤當服務生 尋回存在價值

九十歲尤阿嬤開心的做服務工作，還說：「很高興也很熱鬧，覺得自己還有存在的價值」。 （記者謝武雄攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕連續四天的食安嘉年華活動至明天截止，主辦單位在會場設立「忘不了咖啡坊」，讓失智症者擔任服務員，協助現場備餐、送餐服務，重新找回記憶及價值感，其中九十二歲黃阿嬤很開心地說：「好久沒看到這麼多人了！」另一位九十歲尤阿嬤也笑說，覺得自己還有存在的價值。

食安嘉年華設忘不了咖啡坊

尤阿嬤說，這次被通知來擔任服務員，覺得自己還有存在的價值，以前很多事情都忘了，但現在發現她還可以做、還被需要；黃阿嬤說，好久沒看到這麼多人了，來這裡除了開開眼界，也學到提供服務要輕聲細語、要有禮貌，很高興可以參加這次活動。

衛局：長輩走出來 可延緩失能

市府衛生局長王文彥表示，讓失智症長者多多參與社交活動、跟社會連結，有助於延緩失能的情況，因此活動規劃設置「忘不了咖啡坊」，讓失智者重新走入人群、走入社會，事實上，長照二．○服務已將五十歲以上疑似失智及確診病患納入服務對象，提供喘息、交通接送等服務，桃園市也成立四家失智共同照護中心及十七家失智社區服務據點，提供失智症個案及家庭照顧相關課程。

食安嘉年華活動到明天為止，活動時間從上午十點至下午六點，現場規劃穿越食光透視科技館、本草藥不藥中藥養生館、減塑上路吸管趨勢館、食安小學堂食農教育館四大主題館，及藥膳、懷舊食品、生鮮樂活、悠閒品味、食在大廚、健康活顏、健康活力七大展區，另有ＤＩＹ體驗區、闖關活動等趣味活動，另網路預約看展還可抽獎，獎項包括休旅車、電動機車、變頻冰箱、蒸氣蒸烤爐、PS4、氣炸鍋等。

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