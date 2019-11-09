500米開挖5處 桃園北區污水道工程惹怨

北區污水下水道開發，由於管線問題停工，常常引發民怨。（記者謝武雄攝）

2019-11-09 05:30:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市北區污水下水道ＢＯＴ工程，正在桃園、蘆竹、八德等地全面施工，但施工期間難免引發民怨，市議員蘇家明昨天質詢時就批評，施工廠商想挖就挖、想停就停，完全不尊重地方意見，以桃園區中山東路為例，短短五百公尺就同時開挖五個工作井，造成行車不便引發民怨；市府水務局則強調，主要是碰到管線問題才停工，絕非不尊重地方，未來也會縮短工作井間距離、同一路段限制僅可設置三處工作井，將影響降到最低。

挖挖停停影響交通 民怨四起

北區污水下水道系統採ＢＯＴ方式，水資源回收中心正在進行二期擴廠，預計明年底完工，目前用戶接管達八萬五千戶，後年度預計完成鐵路以北部分區域接管，接管將達十萬戶；目前施工區域包含蘆竹區新南路、光明路，桃園區介壽路、三民路、自強路、中山東路，八德區桃德路、福國北街等路段，從二○一三年下半年動工至今，完成管線長度達九十一公里，進度較預定些微超前。

水務局：因管線延宕 才會停工

水務局污水促參科長葉佳錦表示，原則上每挖一處施工井，工期約一到一．五個月，如果碰到管線問題可能要更久，為降低對交通的影響，未來會將工作井間距離縮短為六十公尺，以提高速度，另會限制工作井數量，降低車道縮減長度，同一路段僅可設置三處工作井；為了確保學童通行權益，也會調查工作井與周邊學校區位關係，並增加義交疏導交通、於重要路口增加交通指揮人員。

將限制同一路段 僅能設3工作井

蘇家明質詢時表示，北區污水下水道ＢＯＴ工程全面動工，常常挖個工作井，工期就拖了四、五個月，以桃園區中山東路自強路到民生路口為例，短短五百公尺就有五個工作井，民眾行車相當不方便，尤其是附近還有青溪國小、青溪國中，只要碰到上、下學時段，整條路就會嚴重塞車。

蘇家明表示，更誇張的是施工單位完全不尊重地方意見，施工常常不知會里辦公室、議員服務處，有時候早上知會，下午就開挖，交管措施也不夠縝密，民眾抱怨連連；此外，水務局一直宣稱是因為管線問題才導致工程延宕，但施工單位為何不能在開挖前，先與管線單位協調後再動工，如此可以縮短工期，也能降低民怨。

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